NBI-7 moimbestigar sa flood control projects sa rehiyon

NIHIMO og kaugalingong imbestigasyon ang National Bureau of Investigation (NBI-7) alang sa anomaloso nga flood control projects sa Rehiyon 7.
Kini nga pagsusi pinasubay sa mando sa Department of Justice (DOJ) nga niumol sa Special Task Force aron mapaladman ang pagsusi sa mga flood mitigation structures nga giimplementar sa nasudnong kagamhanan sa rehiyon.
Matod ni Atty. Renan Oliva, ubay-ubay na ang nakuha nilang mga impormasyon ug dokumento kabahin sa mga irregularidad sa mga proyekto.
Subay niini, bukas usab ang Kapitolyo nga moabag sa bisan unsang mga dokumento nga gikinahanglan sa buhatan aron makab-ot ang hustisya pinaagi sa himuon'g imbestigasyon.
Si Gobernador Pamela Bari-cuatro nagkanayon nga nibisita ang sakop sa NBI-7 sa iyang opisina.
“Yes, they were here yesterday that is why I’m glad to share with you that the government is serious with this floodgate scandal na it will just be a matter of time that these government officials who are stealing money from flood control projects will be exposed. Pagbantay lang mo mga buayaha mo,” matod ni Baricuatro sa Miyerkules, Septiyembre 17, 2025.
Matod ni Baricuatro nga gimanduan na niya ang legal department sa Kapitolyo nga makig-alayon sa NBI-7 aron mas mahan-ay ang mga dokumento nga gikinahanglan.
“I’m not only frustrated, I’m angry. Ang ato lang katawhan we are talking about lives here. People will die because of this flooding kay ang kuwarta gikawat anang mga kurap nga officials,” matod ni Baricuatro. / ANV