NBI 7 molusad og cybersecurity training sa mga tunghaan sa CV

Sugdan sa National Bureau of Investigation sa Central Visayas (NBI 7) ang pagbansay sa mga magtutudlo, tinun-an, ug mga ginikanan sa nagkadaiyang tunghaan aron mapangandaman ang mga emerhensya, ilabi na ang mga insidente sa pagpamusil sulod sa eskwelahan.
Kini ang gipahibawo sa bag-ong Regional Director sa NBI-7 nga si Atty. Dominador Distrito Cimafranca. Ang maong lakang usa sa iyang mga prayoridad sa iyang paglingkod sa puwesto, isip tubag sa sunod-sunod nga krimen nga gipangunayan sa mga menor de edad nga mikalas sa kinabuhi sa pipila ka tinun-an.
Ang pagahimoong information drive himuong opisyal nga module alang sa mga eskwelahan.
Lakip na niini ang cybersecurity training og netiquette alang sa saktong paggamit sa internet ug paglikay sa mga hulga sa online ug physical security aron magiyahan ang tanan kon unsay buhaton panahon sa pagpamusil o bayolenteng insidente sulod sa campus.
Human sa pagbansay, mohatag usab ang NBI 7 og mga rekomendasyon ngadto sa mga tagduma sa tunghaan aron mas mapalig-on ang ilang seguridad.
Nakig-alayon na ang NBI 7 sa nagkadaiyang mga lokal nga eskwelahan aron mahan-ay ang seguridad dili lang sa Sugbo, kondili lakip na usab sa lalawigan sa Bohol.
Karong bulana sa Hulyo, sugdan sa NBI 7 ang training sa mga tinun-an ug magtutudlo sa mga pribadong tunghaan. Isunod dayon niini ang pagpahigayon og mga seminar sa mga pampublikong eskwelahan. / ANV