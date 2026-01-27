NBI 7 mosusi sa trahedya sa Binaliw

Ang bag-ong nilingkod nga National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas mopahigayon og imbestigasyon sa nahitabo trahedya sa Binaliw landfill.
Atol sa inagurasyon ni NBI 7 Director Jose Ermie Monsanto niadtong Martes, Enero 27, 2026, iyang gipahibalo ang mga tigbalita nga molusad ug imbestigasyon sa nahitabo nga Binaliw trash slide.
Niadtong Enero 8, nahitabo ang pagdahili sa bukid sa mga basura sa maong sanitary landfill sa Barangay Binaliw.
Ang maong landslide nahitabo sa pribado nga pasilidad nga gidumala sa Prime Integrated Waste Solutions Inc. nga niresulta sa kamatayon sa 36 niini ka mga kawani, samtang daghan sab ang naangkol sa insidente sa dihang bahin sa estraktura ang natabunan sa basura.
Sa laing bahin, gipahibalo ni Monsanto nga padayon nga bantayan ug tutokan ang mga kasong may kalabutan sa flood control ug adunay itakdang follow-up nga miting sa Miyerkules, Enero 28.
Sa pangutana mahitungod sa mga respondent o sinumbong bahin sa maong kontrobersiya ug kon aduna na bay kaso nga ipasaka batok nila, si Monsanto sa iyang bahin dili pa makahatag sa maong mga detalye. /