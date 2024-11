NBI 7 uyon sa panawagan ni Remulla bahin sa Pogo

Isip lakang sa pagpalig-on sa mga paningkamot batok sa mga ilegal nga Philippine Offshore Gaming Operators (Pogos) nga nagpakaaron-ingnong mga lehitimong negosyo, ang National Bureau of Investigation (NBI) 7 mipadayag og hugot nga suporta sa panawagan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Juanito Victor Remulla alang sa mga mayor nga mohimo og aktibong papel sa pagsusi sa mga negosyo sa ilang hurisdiksyon.

Gihisgutan ni NBI 7 Regional Director Rennan Augustus Oliva nga ang pag-apil sa mga local government units (LGUs) ilabina ang mga mayor sa pag-ila sa Pogo operations nga nagtakuban isip resorts, restaurants, ug uban pang hospitality establishments, makadugang pag-ayo sa scope sa monitoring ug enforcement efforts, sa usa ka interbyu sa tawag sa telepono kaniadtong Huwebes, Nobiyembre 21, 2024.

“Yes, timely kaayo ang order ni Sec. Junvic to let the help of the mayors to monitor and determine if there are Pogos in their respective jurisdictions,” matod ni Oliva.

Sa panawagan ni Remulla, mas lapad nga coverage sa mga local executives sa pagsumpo sa mga ‘Pogo’ sites ilabina sa Sugbo kay mas daghang lugar ang masakop ug mas daghang establisemento ang masusi pinaagi sa pag-apil sa mga mayor.

"It's really spreading, it's reaching the towns now, not just the cities. So, the order is very timely and very good because we have a lot of eyes and ears,” dugang ni Oliva.

Gitataw pa ni Oliva nga ang pagkuyanap sa ilegal nga operasyon sa POGO ngadto sa gagmay nga mga lungsod ug munisipyo naghimo nga mas kritikal alang sa mga lokal nga awtoridad nga magmabinantayon.

“Kay they can always report if dunay mga activities like that to law enforcement para ma-verify nato, kung naa man gyud ma-reprimand nato,” dugang ni Oliva.

GAHOM SA MAYOR

Atol sa pagdungog sa Commission on Appointments niadtong Miyerkules, Nobyembre 20, 2024, gibutyag ni Remulla nga gigamit sa mga POGO ang pagtakuban sa mga resort ug restaurant aron maka-operate ubos sa radar.

Dugang ni Remulla nga ang mga mayor adunay awtoridad sa pag-isyo, pagsuspenso, o pagbawi sa mga business ug occupancy permit ubos sa Local Government Code of 1991.

“So it is in the power of the mayor to visit the establishments and make sure that what is going on is exactly what is intended,” dugang niya.

Iyang gitumbok ang usa ka partikular nga kaso sa Lapu-Lapu City ug Cebu diin usa ka restaurant ug hotel ang nadiskubrehan nga maoy front sa Pogo operations.

“The biggest disguise that they ‘POGOs’ are going through now is that they are applying for resorts and restaurants,” dugang ni Remulla.

Gihatagan og gibug-aton ni Remulla nga ang mga mayor adunay awtoridad sa pag-isyu, pagsuspenso, o pagbawi sa mga business ug occupancy permit ubos sa Local Government Code of 1991.

CRACKDOWN

Ang iyang crackdown nahiuyon sa Executive Order No. 74 nga giisyu sayo ning tuiga nga nagdili sa tanang matang sa offshore gaming lakip na ang internet gaming ug Pogo-related operations sa Pilipinas.

Ang nagkadako nga kabalaka nagpasiugda sa mas lapad nga epekto sa mga ilegal nga gaming hub nga nalambigit sa mga scam, human trafficking, ug mga risgo sa seguridad.

Ang mga pamahayag ni Remulla nagpasiugda sa kritikal nga papel sa mga local government units sa pagsulbad niining mga ilegal nga kalihokan sa nasyonal ug lokal nga lebel.

Ang mando sa Presidente nga gipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin niadtong Nobiyembre 5, maglakip sa Philippine Offshore Gaming Operators ug Offshore Gaming Operations and Services.

Ang tanang Pogo ug ubang offshore gaming operations ug uban pang offshore gaming-related/auxiliary/ancillary services nga adunay giisyu nga mga lisensya, permiso gilauman nga hingpit nga mohunong sa operasyon, lakip na ang pagtapos sa ilang mga kalihukan sa Dis­yembre 31, 2024 o mas sayo pa. / CDF