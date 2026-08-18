NBI 7: Walay public schools nga nisanong sa active shooter seminar

Gamay ra ang mga tunghaan nga ni-avail sa libreng Active Shooter Preparedness ug Prevention Seminar nga gipangulohan sa National Bureau of Investigation (NBI) 7.
Kini maoy gibutyag ni NBI Information Officer Maria Contessa Lastimoso sa Martes, Agusto 18, 2026.
Sagad sa mga ni-avail sa libreng seminar ang mga pribadong tunghaan.
Walay ni-avail niini nga pampublikong tunghaan.
"Despite the free lectures that NBI 7 offered, no takers among the public schools. Only the private schools," matod ni Lastimoso.
Matod sa NBI 7 nga nipadala na sila og suwat sa mga pampublikong tunghaan sa Siyudad sa Sugbo.
Apan sa kasamtangan, mga pribadong tunghaan lamang ang nisanong.
Lakip na niini ang Saint Theresa's College, Bethany Christian School, University of Cebu, ug Redemptorist Seminary.
Una na nga gialarma ang mga awtoridad ug ang mga tunghaan lakip ang mga ginikanan nga gikinahanglan nga mahibaw-an sa mga tinun-an kon unsa ang angay buhaton ugaling adunay panghitabo sa pagpamusil.
"We offer our lectures for free. Let's not wait for something like this to happen. Awareness is key. Security is everything both online and offline," dugang ni Lastimoso.
Ang buhatan nagsugod paglusad sa libreng seminar niadtong Hulyo subay sa nahitabong pagpamusil sa Tacloban, gisundan sa lain pang insidente sa pagpanunggab sa kaulohan nga naglambigit sab sa usa ka tinun-an ug ang pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University niadtong Martes, Agusto 18, 2026, diin duha ang nakalas. /ANV