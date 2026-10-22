NBI Clearance Center sa Cebu IT Park, gibuksan

Gibuksan na ang labing bag-ong National Bureau of Investigation (NBI) Clearance Center satellite office nga nahimutang sa ikaupat nga andana sa usa ka mall sa Cebu IT Park, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Ang inagurasyon gipangulohan ni NBI Director Melvin Matibag isip ikaduha nga satellite office sa NBI sulod sa mga mall sa siyudad.
Gilauman sa buhatan nga dako kini og ikatabang sa pagpapaspas sa serbisyo ug pagpaminos sa kahuot sa mga tawo nga maglinya sa regional office niini sa dalan Escario.
Matod ni Matibag nga gituyo sab kini alang sa mga BPO Employees ug sa mas hamugaway nga transaksyon sa publiko.
Gilantaw nga dako sab kini og ikatabang alang sa liboan ka call center agents ug BPO professionals nga nagtrabaho sa maong dapit.
Sumala sa management sa mall, ang lokasyon sa maong buhatan anaa nahimutang sa sentro aron mas sayon kining matultolan sa publiko.
Gipahinumdoman sab sa NBI 7 ang tanang mga aplikante nga ipatuman gihapon ang “Strictly No Walk-ins” nga palisiya.
Gikinahanglan sab nga magpa-appointment una og eskedyul diha sa website pinaagi sa opisyal nga NBI Online Appointment Portal sa dili pa moadto sa maong satellite center.
Alang sa mga gusto mokuha o mag-renew sa ilang clearance, ang bag-ong NBI Clearance Center sa maong mall mobukas gikan sa Lunes hangtod na sa Biyernes, sugod sa alas 10 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. / ANV