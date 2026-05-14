NBI driver, sikop human sa shooting incident sa Senado

Gikompirma sa Philippine National Police (PNP) nga usa ka lalaki ang nadakpan human sa usa ka insidente sa pagpamusil sa Senado niadtong Miyerkules sa gabii, Mayo 13, 2026.
Sa usa ka press conference niadtong Huwebes, Mayo 14, 2026, giila ni PNP Spokesperson Brigadier General Randulf Tuaño ang dinakpan nga si Mel Oragon, 44 anyos, gikan sa Camarines Norte.
Nadakpan siya sa ikaduhang andana sa edipisyo diin nadungog ang mga buto sa armas. Nakuha gikan sa suspek ang mga buhing bala ug magasin alang sa M16.
Base sa mga taho, ang dinakpan usa ka drayber sa National Bureau of Investigation (NBI), apan nagdumili pa si Tuaño sa pagkompirma niini samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon.
“Kasalukuyan ongoing ang investigation. Ito ay hindi namin kaagad-agad na paniniwalaan kasi may lumulutang na information kaugnay ng kanyang pagkakakilalanlan dahil officially, wala naman nakuha na lehitimong government issued ID sa kanya,” matod pa niya.
Dugang pa niya, ginasusi sab nila ang posibleng kalambigitan sa dinakpan sa maong pagpamusil. Gibutyag ni Tuaño nga ipaubos ang maong lalaki sa paraffin testing.
Pasakaan ang dinakpan og mga kasong illegal possession of firearms and ammunition, alarms and scandal, grave threats, direct assault with attempted homicide, ug violation of Senate Security Regulation.
Sa usa ka press briefing sa Malacañang, niingon si NBI Director Melvin Matibag nga si Oragon dili opisyal nga empleyado sa NBI kundi usa ka “volunteer.”
“Kasama siya nag-assist sa NBI agents doon sa GSIS (building),” matod ni Matibag. / TPM / SunStar Philippines