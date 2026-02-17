NBI: Dugang kaso isang-at batok ni Sean Pajarillo

Human sa aksidente sa dalan nga nikalas sa kinabuhi sa batan-ong entrepreneur nga si Kingston Cheng, ang National Bureau of Investigation–Central Visayas (NBI-7) nagsusi karon sa posibleng kalapasan sa mga special laws, lakip na ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act.
Kini gawas sa mga kaso nga napasaka na sa Philippine National Police (PNP).
Gipahugtan sa NBI-7 ang ilang imbestigasyon pinaagi sa pag- authenticate sa mga footage gikan sa closed-circuit television (CCTV) nga nakuha sa wala pa mahitabo ang duguong insidente.
Si NBI-7 Agent III Maria Contesa Lastimoso, nikompirmar sa SunStar Cebu nga pormal na silang nilusad og kaugalingong pakisusi ug gi-preserbar na ang mga importanteng video isip ebidensya.
“We have preserved that and it has been authenticated also,” matod ni Lastimoso.
Nakig-alayon na ang NBI 7 sa pamilya ni Cheng ug gisugdan ang pakisusi pinaagi sa pagkolekta og mga CCTV video sa wala pa ang bangga.
Lakip sa mga gisusi mao ang video nga nikatap online diin makit-an ang drayber nga si Sean Andrew Pajarillo nga naglakaw paingon sa iyang sakyanan gawas sa usa ka bar sa Dakbayan sa Sugbo sa wala pa ang hitabo.
Matod ni Lastimoso, ang sunod nga lakang mao ang pagseguro nga ang maong video, diin makit-an si Pajarillo nga daw hubog sa wala pa mugunit sa manibela, nakuha gyud sa adlaw sa insidente ug dili gikan sa nangaging mga kalingawan.
Ang PNP nakapasaka na og kasong reckless imprudence resulting in homicide batok kang Pajarillo, ug nakapiyansa og P72,000.
Apan gipasabot ni Lastimoso nga dili kini babag aron ang NBI-7 mopasaka og dugang mga kaso ubos sa mga special laws.
“Nakakuha mi og impormasyon nga nagpasaka sila og reckless imprudence resulting in homicide, nga mahimong kapiyansahan. Apan duna kitay laing special laws sama sa driving under the influence (DUI),” pasabot ni Lastimoso.
Dugang niya, ang pagpasaka og kaso ubos sa special laws mahimong mapatong sa mga kaso nga nasaka na sa PNP ubos sa ilang hurisdiksyon.
Sa pagkakaron, ang mga awtoridad nag-ila na sa mga posibleng saksi, nagkolekta og mga affidavits, ug nakig-estorya na sa legal counsel sa pamilyang Cheng. / DPC