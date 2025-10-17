NBI miawhag sa Intepol nga ipaubos sa red notice si Garma

Nanawagan ang National Bureau of Investigation (NBI) sa International Criminal Police Organization (Interpol) nga magpagawas og red notice batok kang kanhi Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) General Manager Royina Garma, nga gitudlo nga utok sa pagpatay kang PCSO board secretary Wesley Barayuga niadtong 2020.
Sa usa ka mensahe ngadto sa mga tigbalita, si NBI Director Jaime Santiago niingon nga nagpadala sila og sulat nga naghangyo sa Interpol nga pangitaon ug dakpon una si Garma samtang naghulat sa extradition.
Nahitabo kini human nagpagawas og warrant of arrest ang Mandaluyong Regional Trial Court Branch 279 batok kang Garma niadtong Oktubre 15, 2025, ingon man ang pagkansela sa iyang pasaporte lakip na sa mga kaubang akusado.
Apil usab sa warrant of arrest sila si kanhi National Police Commission (Napolcom) Commissioner Edilberto, Police Lieutenant Colonel Santie Fuentes Mendoza, gitangtang nga police officer nga si Nelson Enriquez Mariano ug ni-resign nga police personnel nga si Jeremy Zapata Causapin.
Walay piyansa nga girekomendar alang kanila.
Niadtong Septiyembre 29 ug 30, nitahan ngadto sa NBI sila si Mariano ug Mendoza.
Niadtong Septiyembre 6, nibalik sa Pilipinas si Garma human gikataho nga gibasura ang iyang asylum application sa Estados Unidos.
Pagkasunod adlaw, nilupad siya paingon sa Malaysia alang sa usa ka miting sa International Criminal Court (ICC) human siya niuyon nga mahimong testigo sa prosekusyon batok kang kanhi presidente Rodrigo Duterte, kinsa kasamtangang gipriso sa The Hague tungod sa mga kasong crimes against humanity atubangan sa ICC.
Matod ni Santiago nga nag-coordinate sila karon sa gobiyerno sa Malaysia alang sa pagdakop kang Garma. / TPM / SunStar Philippines