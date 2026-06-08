NBI, mihulagway nga walay ebidensya, hearsay ang testimoniya sa mga ex-Marines

Gipahayag sa National Bureau of Investigation (NBI) nga ang mga pasangil sa 18 ka ex-Marines kalabot sa paghatod og minilyon ka pesos nga cash ngadto sa pipila ka inilang opisyal sa gobiyerno walay igong ebidensya ug way sukaranan og probable cause aron mapasakan sila og kasong kriminal.
Atol sa pagpresentar sa mga nakit-an sa NBI atol sa consultation meeting sa Senate Blue Ribbon Committee sa bloc ni Gatchalian niadtong Lunes, Hunyo 8, 2026, gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga huyang ang joint affidavit sa maong grupo.
Pulos “hearsay” , kuwang sa dokumentaryo nga ebidensya, ug mga timailhan nga giplano ang ilang mga pamahayag.
Ang imbestigasyon sa NBI nagsugod human sa gisumiter nga joint affidavit niadtong Pebrero 23, 2026, sa usa ka grupo sa mga kanhi security personnel nga nalambigit sa pugante ug kanhi kongresista nga si Zaldy Co, ubos sa representasyon sa ilang abogado nga si Levito Baligod. Ang maong affidavit puno og mga pasangil bahin sa paghatod sa dagkong kantidad sa kwarta taliwala sa nagpadayong imbestigasyon sa gobiyerno sa giingong anomaluso nga mga proyekto sa flood control.
Usa sa mga unang gisusi sa mga imbestigador mao ang kanunay nga pagpaila sa grupo isip mga “kanhi Marines.”
Matod ni Matibag, gisusi sa NBI ang mga military service record ug nasuta nga ang maong paghulagway dili haom sa tanang miyembro sa grupo.
“Ginagamit ng grupo ang termino na Marines para ipakita na may integridad at disiplina,” suma ni Matibag.
Gipasabot niya nga subay sa mga rekord sa Philippine Marine Corps, 12 sa 16 ka mga indibidwal nga dunay kaagi sa militar ang nataktak sa serbisyo tungod sa seryosong sala , samtang ang uban kanhi mga personnel sa Army, reservist, o sibilyan.
Tungod niini, gisugyot ni Senador Erwin Tulfo, ang tsirman sa Senate Blue Ribbon Committee sa bloc ni Gatchalian, nga ilisan ang ngalan sa investigative unit sa NBI nga una nang gitawag og “Task Force Marino.”
Matod niya, ang pagpadayon sa paggamit niini nga ngalan dili makiangayon alang sa Philippine Marine Corps ug sa Armed Forces of the Philippines.
Matod ni Matibag, lagmit ilisan nila ang ngalan ngadto sa “Task Force Bodyguard” o “Task Force Bellboy.”
Subay sa report sa NBI, kadaghanan sa mga pasangil nga anaa sa affidavit wala magagikan sa personal ug direktang kasayuran sa mga saksi.
Gibutyag ni Matibag nga nakita sa mga imbestigador nga mga 10 ngadto sa 20 porsyento lang sa mga pamahayag ang nakuha gikan sa firsthand o aktuwal nga obserbasyon, samtang ang kadaghanan nga kasayuran giusa gikan sa mga impormasyon nga giingong gipasa-pasa sa ubang miyembro sa grupo.
“Personal na karanasan ang mas malakas na ebidensya. Kung narinig lang mula sa iba, hearsay iyon at mahina ang probative value,” dugang niya.
Gidugang ni Matibag nga pakyas usab ang mga imbestigador sa pagkuha og mga CCTV footage, resibo, rekord sa cellphone, dokumento sa bangko, o tinuod nga mga hulagway nga makapamatuod sa giingong paghatod sa mga minilyong cash. / TPM / SunStar Philippines