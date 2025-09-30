NBI misusi sa flood control proj. sa South

Gisusi sa National Bureau of Investigation (NBI) Central Visayas ang gidudahan nga mga anomaluso nga flood control projects sa ikapitong distrito sa Lalawigan sa Sugbo ilabi na sa Lungsod sa Malabuyoc niadtong Martes, Septiyembre 30, 2025.
Kini aron sa pagsuta kon hingpit nang nahuman o nasubay ba sa standard sa proyekto ang gihimo.
Nalakip sa gisusi sa NBI 7 ang sapa sa barangay Mindanao, Montañeza ug Sorsogon nga gikinahanglan nga ipaubos sa dugang pag-ukay sa mga dokumento ug pakig-alayon sa Commission on Audit (COA) sa mga possibleng substandard projects sa lugar.
Nasuta nga nahuman na ang proyekto nga gidumala sa QM Builders, Q Con o Quirante Construction Corp., ug Legacy Construction Corporation.
Matod ni DPWH Engineering Assistant Engr. Jimmy Jacaban nga “good as done” na ang unom ka bahin sa flood control projects sa naasoy nga mga barangay.
Iyang gihulagway nga sa wala pa ang flood control project, dakong bul-og sa tubig ang mobaha ngadto sa kalsada sa lungsod paingon na sa mga kabalayan. / ANV