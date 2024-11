NBI mo-subpoena kang Duterte

Moisyo og subpoena ang Department of Justice (DOJ) batok kang Bise Presidente Sara Duterte kalabot sa iyang assasination remark batok ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos, iyang asawa nga si First Lady Liza Araneta-Marcos, ug House Speaker Martin Romualdez.

Sa usa ka press conference Lunes, Nobiyembre 25, 2024, si DOJ Undersecretary Jesse Andres miingon nga si Duterte ang “self-confessed mastermind” sa usa ka plano nga pagpatay batok sa labing taas nga opisyal sa gobiyerno sa nasod, mag-atubang na sa legal nga sangputanan sa iyang gipamulong.

Ang subpoena nga ipagawas sa National Bureau of Investigation (NBI), mag-require kang Duterte nga atubangon sila ug ipasabot ang iyang mga pamahayag.

Hatagan og lima ka adlaw si Duterte pagpasabot sa iyang kaugalingon.

Si NBI Director Jaime Santiago niingon nga nisuwat sila ngadto sa Facebook nga naghangyo nga ipreserba ang video clip diin gitumbok ni Duterte nga mikontrata siya og hitman aron mangita ug mopatay sa mga Marcos ug Romualdez. Ang mga ahensiya sa gobiyerno nagpadayag og kabalaka sa giluwatang pulong ni Duterte nga giingong naghulga sa national security.

Matod ni Andres nga ila usab nga subayon ang giingong mamumuno ni Duterte.

“We will use all resources of government, all government agents to find out the identity of this assassin, and they will be dealt with the full force of the law,” matod ni Andres.

Si Duterte niingon nga ang iyang pamahayag “maliciously taken out of context.”

Hinuon, si Andres miingon nga isip tawo nga makabenepisyo sa posibleng kamatayon sa Presidente, ang iyang mga pulong pagpanghulga giisip nga seryuso.

“Tinanggap namin ‘yun in a metaphorical way… Pero sa kaniyang bagong pananalita, hindi na maaaring isantabi lang yan,” dugang ni Andres.

“Ang ating Pangulo ay binigyang banta ng isa ring mataas na opisyal ng gobyerno… She even immediately added that this is no joke,” dason niya. /TPM / SunStar Philippines