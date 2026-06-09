NBI nag-monitor sa hulga sa seguridad sa Senate building

Gikompirmar ni Acting Senate President Win Gatchalian niadtong Martes, Hunyo 9, 2026, nga nakadawat sila og impormasyon bahin sa usa ka giingong hulga sa seguridad sulod sa building ug sa tibuok compound sa Senado.
Sa usa ka mensahe ngadto sa mga tigbalita, gipahayag ni Gatchalian nga kini nga impormasyon gitunol kanila ni National Bureau of Investigation (NBI) Director Melvin Matibag atol sa gipahigayon nga consultative meeting sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipangulohan ni Senator Erwin Tulfo niadtong Hunyo 8.
“During the Blue Ribbon consultative meeting yesterday, NBI Director Melvin Matibag informed the sectors present that there is a potential threat to the Senate building and the Senate premises,” matod ni Gatchalian.
Gipahayag niya nga makigpulong siya sa Senate Executive Committee, lakip na ang Office of the Senate Sergeant-at-Arms (Osaa), alang sa pagpatuman sa mga gikinahanglang kausaban sa seguridad aron maseguro ang kaluwasan dili lamang sa mga Senador kondili lakip na sa mga kawani.
“The security and safety of all senators and all Senate employees is paramount. We will make sure that our work environment is safe and secure,” sumala pa ni Gatchalian.
Samtang si Senator Vicente “Tito” Sotto III niingon nga ang hulga “klaro, anaa sa kasamtangan, ug seryoso kaayo.”
Matod sab ni Senator Panfilo “Ping” Lacson, usa ka taphaw ug hilaw nga impormasyon ang nakaabot sa iyang buhatan nga nagkanayon nga “ang lebel sa kahigawad (frustration) sulod sa armed services niabot na ngadto sa battalion ug regional nga lebel.” / TPM / SunStar Philippines