NBI, PNP gimanduan sa pagdakop ni Dela Rosa

Gimanduan sa Department of Justice (DOJ) ang mga ahensiya sa tigpatuman sa balaod nga arestuhon dayon si Senador Ronald “Bato” dela Rosa human gisalikway sa Korte Suprema (SC) ang hangyo sa magbabalaod alang sa usa ka temporary restraining order (TRO).
Gitahasan ni Justice Secretary Fredderick Vida ang National Bureau of Investigation (NBI) ug ang Philippine National Police (PNP) nga isilbi ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court (ICC) batok kang Dela Rosa.
Ang warrant nagsumikad sa kaso nga naglambigit sa giingong mga krimen batok sa katawhan (crimes against humanity) nga may kalabutan sa duguong giyera batok sa ilegal nga druga sa panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Gipahibalo sa Korte Suprema ang ilang 9-5-1 nga boto niadtong Miyerkules, Mayo 20, 2026, nga nagbasura sa petisyon ni Dela Rosa alang sa usa ka temporary restraining order ug status quo ante order.
Gisaysay sa labaw nga korte nga ang maong desisyon may kalabutan lamang sa mga hangyo alang sa temporaryong kahuwasan (interim relief), samtang ang mas lawom nga mga isyu sa konstitusyon ug legal nagpabilin pa nga nagpaabot og hukom.
“The order is to arrest Senator Dela Rosa, so we’ll do so without delay,” matod ni NBI Director Melvin Matibag. “In carrying out the arrest, we will strictly abide by the rules and ensure it is done professionally, as we always do.”
Nidugang si Matibag nga arestuhon si Dela Rosa “gusto man niya o sa dili tungod kay kinahanglan namong ipatuman ang balaod nga walay gipaboran o gikahadlokan.”
Giuyonan sa Office of the Solicitor General (OSG) ang desisyon sa labaw nga korte ug nagkanayon nga ang pagsalikway sa TRO nagpamatuod nga walay ligal nga babag sa pagpatuman sa warrant.
Sa usa ka komentaryo nga gisumite niadtong Mayo 16, gisupak sa OSG ang maong hangyo alang sa injunction, ug nangatarungan nga napakyas si Dela Rosa sa pagpakita og tin-aw nga katungod nga
nagkinahanglan og dinalian nga proteksyon o pagprobar og dinalian ug dili na maulian nga kadaot.
Gisaysay sab sa OSG nga “ang usa ka tawo nga nagpahilayo sa iyang kaugalingon gikan sa mga tigpatuman sa balaod pinaagi sa pagtago-tago, dili angay nga hatagan og katungod nga mangayo og kaangayan.”
Si Police General Jose Melencio Nartatez Jr., hepe sa PNP, niingon nga ang pwersa sa kapulisan nag-ila sa awtoridad sa mga competent government agencies ug motuman sa ilang mandato subay sa saktong proseso sa balaod.
“The PNP likewise assures the public that all actions undertaken shall remain impartial, professional, and within the bounds of the law, with full respect for the constitutional rights of all parties concerned,” sumala ni Nartatez sa usa ka pamahayag.
Ang mando sa pag-aresto nisunod sa pagsulay sa NBI sa pagserbi sa warrant niadtong Mayo 11, ug sa nahitabong pagpamusil didto sa Senado niadtong Mayo 13.
Gipasalig ni Matibag ang hingpit nga kooperasyon sa NBI ngadto sa fact-finding panel sa DOJ nga nag-imbestigar sa maong mga panghitabo.
Giingon sa NBI nga nakahatag na sila ngadto sa PNP Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) og sworn statements gikan sa mga personnel nga gipakatap, ingon man ang hingpit nga pag-access sa mga video recording ug komunikasyon sa radyo gikan sa Mayo 11 hangtod 13. / TPM / SunStar Philippines