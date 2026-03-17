NBI: Way confirmatory test nga hubog si Sean Pajarillo

Padayon ang National Bureau of Investigation (NBI) 7 sa ilang imbestigasyon sa kasong hit-and-run niadtong Pebrero 2026 batok sa suspek nga si Sean Andrew Pajarillo, diin ang mga awtoridad nagtigom og dugang ebidensya ug nagpagawas og daghang subpoena.
Ang maong kaso naggumikan sa sunodsunod nga disgrasya niadtong Pebrero 8, 2026, nga niresulta sa kamatayon sa negosyanteng si Kingston Ralph Cheng dihang madasmagan sa usa ka naghaguros nga sakyanan.
Gibutyag ni NBI 7 Agent Maria Contessa Lastimoso sa usa ka news forum niadtong Martes, Marso 17, nga wala pa nila matino kon hubog ba si Pajarillo samtang nagmaneho tungod sa kakuwang sa confirmatory test results.
Matod ni Lastimoso, walay objective alcohol testing—sama sa breath analyzer o laboratory exam—nga gihimo.
Usa ka pribadong ospital ang nipahigayon og Romberg Test , usa ka matang sa sobriety assessment, apan kini giisip nga inconclusive o dili final.
“Tungod kay nahimong high-profile kini nga kaso, ang tanan nahadlok bisan sa pagmarka kaniya (nga hubog), apan duna kitay mga CCTV footage,” matod ni Lastimoso.
Gisusi na sa mga imbestigador ang CCTV footage diin nakit-an si Pajarillo gawas sa usa ka tindahan og ilimnon sa wala pa ang insidente, diin makita siya nga nagsarasay na sa paglakaw.
Sa pagkakaron, labing minos 12 ka mga tawo na ang gi-subpoena sa NBI bahin niini.
Usa sa mga nakapugong sa imbestigasyon mao ang hapit 24-ka-oras nga kalangan sa pagpahigayon og sobriety test.
Gibutyag ni Lastimoso nga ang kakuwang sa pasilidad alang sa breath analyzers ug laboratory exams naka-limit sa kapasidad sa mga awtoridad sa pagsukod sa blood alcohol content.
Base sa mga rekord, alas 2:30 sa hapon nihangyo og drug ug alcohol test sa usa ka ospital sa Mandaue City.
Alas 8:00 sa gabii, gibalhin si Pajarillo sa Cebu City Medical Center tungod kay walay saktong kagamitan sa unang ospital.
Tungod sa maong kalangan, dako na ang oras nga nilabay gikan sa giingong pag-inom ngadto na sa pag-test, butang nga makaapekto sa resulta.
Sa pikas bahin, si NBI 7 Executive Officer for Administration Gregorio Algoso Jr. niingon nga si Pajarillo walay rekord sa database sa ilang ahensiya.
Giklaro ni Algoso nga ang database sa NBI igo lang nagpakita sa mga kaso nga napasaka na sa piskalya ug sa korte ug wala maglakip sa mga hitabo nga na-settle o nahusay sa wala pa ang pasaka og kaso. Wala sab kini magpasabot nga wala siyay rekord sa polis o blotter entries, sanglit lahi ang nagdumala niana. /