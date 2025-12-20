NBI: Way special treatment ngadto ni Discaya, 8 Engrs.

Way VIP treatment nga ihatag sa high-profile nga kontratista nga si Sarah Discaya ug walo ka mga engineer sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa Davao Occidental nga gibalhog sa prisohan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Nalambigit sila sa giingong "ghost project" sa flood control nga nagkantidad og P96.5 milyunes. Gikompirmar ni National Bureau of Investigation (NBI) 7 Regional Director Rennan Augustus Oliva niadtong Sabado, Disyembre 20, 2025, nga ang siyam ka indibidwal anaa na sa Lapu-Lapu City Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) ug walay madawat nga "special treatment."
“Kon unsa ang pribilehiyo nga gihatag sa ordinaryong mga binilanggo, mao ra sab ang ihatag kanila. Walay special treatment. Balikon nako, walay special treatment,” matod ni Oliva.
“Isipa sila nga ordinaryong mga kriminal,” dugang niya.
Hugot usab ang mando ni Department of Justice (DOJ) Secretary Fredderick Vida nga ibutang ang mga suspek sa standard nga mga dormitoryo ug walay ihatag nga bisan unsang espesyal nga pabor. Si Discaya ug ang duha pa ka kaubang babaye ibutang sa female dormitory kauban ang ubang piniriso, samtang ang unom ka lalaki adto sa male dormitory.
Ang maong kontrobersiya nanukad sa P96.5 milyunes nga flood control project sa Davao Occidental nga nabayran na og tibuok apan nasayran nga wala gyud diay agi o wala matuman ang konstruksyon.
Base sa imbestigasyon sayo ning tuiga, nakatala ang proyekto isip "completed" o human na, apan sa gihimong inspeksyon sa dapit, nasuta nga wala kini natukod. Tungod niini, ang Office of the Ombudsman nipasaka og kasong malversation of public funds ug graft batok sa mga akusado.
Niadtong Disyembre 18, gipirmahan ni Judge Nelson Leyco sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City ang warrant of arrest batok sa mga akusado.
Gibalhin ang kaso gikan sa Digos City ngadto sa Lapu-Lapu City subay sa lagda sa Korte Suprema nga ang mga kaso sa korapsiyon kalabot sa mga imprastraktura kinahanglan nga dumalahon sa labing duol nga anti-graft court.
Ang grupo ni Discaya niabot sa Sugbo sa managlahing batch niadtong Biyernes, Disyembre 19 aron atubangon ang proseso sa balaod.
Human gipaubos sa medical examination sa Lapu-Lapu City Hospital, ug gilahos sa pagdala sa Lapu-Lapu City Jail sa Soong, Barangay Mactan.
Matod ni Oliva, ang korte mopahigayon og senimana nga pagbisita sa prisohan aron maseguro nga walay pabor nga mahitabo.
SEGURIDAD
Gipakatap na sab ni PCol. Antonietto Canete sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) ang dugang seguridad palibot sa BJMP.
Mohatag sab og dugang seguridad ang LCPO atol sa hearing ngadto sa korte kon gikinahanglang. Gikatakda ang arraignment sa mga akusado sa tuig 2026.