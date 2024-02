NBTC organizers gisaway ni Dico

Sa usa ka taas niyang mensahe sa iyang Facebook account, gipabuhagay ni Cebuano sports organizer Atty. Reymar Englis Dico ang iyang kasagmuyo sa organizers sa National Basketball Training Center (NBTC) Cebu qualifying tournament nga gipangulohan ni commissioner Jonathan Saso.

Kini human gi-forfeit ang iyang gipanag-iyang Team Dico batok sa City of Bogo sa crossover semi-finals sa Under 19 age group niadtong Sabado, Pebrero 3, 2024 sa Cebu City Sports Institute (CCSI) gym sa Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.

Gipasabot ni Dico nga sa orihinal nga eskedyul, ang panagsangka sa Team Dico ug City of Bogo kombatihon sa ikaduhang duwa sugod sa alas 9:00 sa buntag.

Apan sa wala’y igong rason, kalit nga giusab sa organizers ang eskedyul ug matod ni Dico nga gipahibalo sila pagkagabii na sa Pebrero 2 nga sa alas 7:30 sa buntag na ang ilang duwa.

Matod ni Dico nga naabot sa venue ang iyang team alas 7:50 sa buntag ug diha-diha dayon, gideklarar sila nga forfeited.

“To the organizers of the NBTC 19 Under Local Qualifier Cebu Province, walay sama ka sakit inyong gibuhat. As a team owner, wala moy respeto sa kahago sa players ug coaching staff,” tipik sa FB post Dico.

Isip representante sa Lapu-Lapu City, nanghinaot si Dico nga matabangan sila ni Mayor Junar “Ahong” Chan kabahin ning maong isyo.

Si Saso nipadayag nga girespeto niya ang sentimento ni Dico apan nakahukom siyang dili mohatag og komentaryo kabahin niini.