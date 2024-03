NCCA malaumon nga pulpit panels mabalik sa Boljoon

Malaumon ang opisyal sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA) nga mahibalik sa Patrocinio de Maria Church ang pulpit panels niini sa lungsod sa Boljoon.

Kini maoy nasayran atol sa tigom nila ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia tali sa mga opisyal sa NCCA pinangulohan ni NCCA Chair Victorino Manalo sa Kapitolyo.

“I think there’s a very big chance, but it all depends really on the answer of the National Museum (of the Philippines),” matod ni Manalo pinaagi sa social media page sa Kapitolyo.

Matod ni Manalo nga nakabisita na siya sa Boljoon Parish Church ug nakadungog na usab sa mga yangungo sa mga residente alang sa hinanali nga pag-uli sa pulpit panels sa simbahan nga kasamtangang naka display sa National Museum of the Philippines (NMP).

“We will work with the National Museum to work out the best solution para katong madungog ang mga gi-request sa mga tawo kanilang mga gihangyo,” asoy ni Manalo

“Their (Boljoanons) concerns is really for the return of the panels and we’re going to work with the National Museum to make sure that we address the needs,”dugang niya.

Una nang gipangita ang mga panel nga giingong gipanag-iya sa Boljoon Church diin giadorno kini sa pulpito sulod sa 400 ka katuigan. Apan gideklarar ang pagkawala niini sa 1980.

Sa Pebrero 14, nabantayan ang maong panel sa NMP nga nadawat isip donation sa usa ka pribadong kolektor.

Subay niini, nagkahiusa sa panawagan ang mga opisyal sa Probinsya sa pagpauli sa religious ug cultural treasures sa lungsod. / ANV