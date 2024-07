Neda gipanawagan sa pagbutyag sa nahitabo sa Hunyo 3 board meeting

Gipanawagan ni Senadora Imee Marcos ang Natio­nal Economic Development Authority (Neda) nga ipahi­bawo ngadto sa publiko ang nahitabong tigum sa Neda board niadtong Hunyo 3 nga miresulta sa kontrober­siyal nga desisyon sa kagam­hanan sa pagpaus-os sa taripa sa imported rice ngadto sa 15 porsyento gikan sa 35 por­syento, hangtod na sa tuig 2028.

Kini human nga nasayran atol sa Senate hearing sa tingu­hang pag-amendar sa Rice Tarffication Law o Republic Act (RA) No. 11203 ug ang Rice Competitiveness Enhancement Fund (RA No. 8178).

“Bigla na lang sumulpot ito sa Neda Board noong June 3. Hihingin po namin, hangga’t kaya, kung sinu-sino ang nagpunta (Neda Board meeting) at kung may transcript na ibibigay. Kung kinakailangan, mag-e-executive session para lang malaman natin ang ugat nitong EO 62 (Modifying the Nomenclature and Rates of Import Duty on Various Products).

“Clearly, this was a small meeting. It was just a board meeting, right? So, it can hardly be considered a public hearing with stakeholders and others,” matod ni Sen. Marcos.

Ang Neda Board gilangkuban sa Presidente isip chairperson, Neda Secretary nga maoy vice-chairperson ug ang mga miyembro niini: ang Executive Secretary, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, secretary sa Finance, ug secretary sa Budget and Ma­nagement.

Namatikdan ni Sen. Marcos nga base sa transcripts niadtong Marso, Septiyembre ug Oktubre 2023 nga consultative meetings ug public hearings sa Tariff Commission, wa mahisgoti ang 15 porsyento nga rice tariff rate nga moepekto sud sa kapin sa upat ka tuig.

“Sa pagbasa ng transcript na yan, was there any new tariff rate on rice proposed or discussed? Wala po akong makita. Sa buong transcript, wala umangal, walang nagsabi ibagsak sa kinse porsyento ang taripa. Wala akong nakita sa buong transcript. Binali-baliktad ko. Saan po nanggaling yan? Kung sinasabi ninyo manggagaling yan sa magtataas ng kamay at magsa-suggest ng panibagong taripa? Wala naman sa transcript; saan nanggaling yan?,” pagkuwestiyon ni Sen. Marcos nga way due process.

Samtang, si Commissioner Marissa Paderon mipasabot sa maong kausaban sa implementasyon sa taripa sa bugas base sa nakab-ot nga kasabutan tali sa mga hingtungdang opisyal nga misalmot sa ma­ong panagtigum.

Nasayran nga ang mga pundok sa mag-uuma ug rice millers mipahibawo atol sa Senate hearing nga wa sila gipahibawo sa maong consultative meeting mahitungod sa ma­ong taripa kabahin sa bugas. / FVQ, PR