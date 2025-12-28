Negatibo ang World Bank rating sa Cebu BRT Project

Nakakuha og “unsatisfactory” nga rating ang pagpatuman sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project sa Dakbayan sa Sugbo gikan sa nagpundo sa proyekto nga mao ang World Bank tungod sa hinay nga pag-uswag ug wala maabot nga mga target, sumala sa labing bag-o nga Implementation Status and Results Report nga gipagawas niadtong Adlaw sa Pasko, Disyembre 25, 2025.
Ang taho, nga namantala sa website sa World Bank, nagpakita nga ang dagan sa pagkab-ot sa development objectives sa CBRT ug ang kinatibuk-ang pag-uswag sa implementasyon, nagpabilin sa unsatisfactory level samtang ang overall risk rating niini giila nga taas ug risgo.
Ang CBRT gidesinyo aron palambuon ang sistema sa transportasyon sa nag-unang kadalanan sa dakbayan aron mapauswag ang kalidad sa serbisyo, kaluwasan, ug kaayuhan sa kalikupan.
Ang nag-unang civil works nalangan sa eskedyul, diin bahin pa lang sa unang civil works package ang nahuman. Sumala sa report, ang Package 1 hapit na mahuman sa tibuok, gawas lang sa istasyon sa Capitol.
Gipahayag usab sa report nga aduna nay giisyu nga Partial Taking Over Certificate, nga nagpasabot nga opisyal na’ng gidawat sa naggamit ang bahin sa nahuman nga trabaho bisan kon nagpadayon pa ang tibuok proyekto.
Niabot og kapin sa duha ka mga tuig una nahuman ang Package 1, nga adunay gilay-on nga 2.38 kilometros.
Ang Package 1 gikan sa Cebu South Bus Terminal sa N. Bacalso Ave. hangtod sa atubangan sa building sa Capitol subay sa Osmeña Blvd.
Ang ground breaking alang sa pagsugod sa konstruksyon sa Package 1 nahitabo niadtong unang quarter sa 2023 ug gilauman unta nga mahuman sa Disyembre sa samang tuig.
Sumala sa report, ang kinabag-an sa mga nahabilin nga imprastraktura, lakip ang dugang nga mga agianan sa bus ug mga istasyon ubos sa Package 2 ug Package 3, dili na mahuman sulod sa implementation period.
Ang uban pang importanteng aspeto sa proyekto, sama sa pagkuha og mga dapit alang sa mga terminal ug relokasyon (resettlement), pagseguro sa road right of way, ug ang pagtukod sa institutional framework alang sa operasyon ug maintenance sa CBRT, dili na sab mahuman sulod sa kasamtangang iskedyul, sigon sa report.
Hangtod sa ulahing bahin sa 2025, ang average nga gidaghanon sa mga pasahero sa CBRT trunk line nagpabilin nga zero, ug daghang mga target alang sa pagpamenos sa oras sa pagbiyahe ug carbon emissions ang wala pa matuman. / JJL