Negatibo sa liquor test ang rider nga nakabangga sa Brgy. Lahug

Gipriso na sa Mabolo Police Station ang 21-anyos nga motorista dihang nakagawas sa tambalanan tungod sa kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property human makabangga-patay niadtong Lunes sa kaadlawon.
Ang suspek mao si Dendril Montehermoso, taga Sityo Upper Kawayan, Brgy. Sambag 2 kinsa maoy unang nakabangga sa biktima nga si Ivan Serintas Avila, 35, usa ka delivery rider, sa Gorordo Avenue corner J. Solon Drive, Brgy. Lahug.
Si Avila namatay tungod sa grabe nga mga samad sa iyang ulo ug lawas.
Giklaro ni Police Lt. Col. Franco Rodulf Oriol, tigpamaba sa Cebu City Police Office (CCPO), nga negatibo sa liquor test si Montehermoso sa dihang gipaubos siya sa pagsusi sa Cebu City Medical Center human sa insidente.
Giklaro ni Oriol nga wala silay nadawat nga impormasyon bahin sa bisan unsang areglo tali sa pamilya sa biktima.
“As far as the police is concerned, we will file the case of Reckless Imprudence Resulting in Homicide,” matod ni Oriol.
Ang ikaduhang driver nga nakaligis sa biktima, usa ka 16-anyos nga menor de edad, nisurender na sa kapulisan.
Gipaubos na kini sa discernment sa DSWD aron matino ang angay nga kaso nga ipasaka batok kaniya. / AYB