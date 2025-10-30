Negosasyon Pacquiao-Mayweather II nagpadayon

Gibutyag ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao nga padayon ang negosasyon kabahin sa potensyal nilang rematch ni American Floyd Mayweather Jr. apan giklaro sa Pambansang Kamao ng Pilipinas nga aduna sab laing negusasyon sa laing mga boksidor nga posible niyang sunod nga makontra.
“Right now we have a lot of negotiations about my next fight; there’s a possible rematch with Floyd Mayweather,” matod ni Pacquiao nga napatik sa ESPN News.
“There’s a lot of ongoing negotiations right now, so it’s hard to plan what fight I’m going to post. I’m waiting for the final negotiation.”
Matod ni Pacquiao nga kon siya lang ang matuman, pilion niya ang ilang rematch ni Mayweather, kinsa nagpilde kaniya pinaagi sa unanimous decision niadtong 2015.
Si Pacquiao bag-uhay lang nilugnot gikan sa pagretiro ug ni-challenge kini ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Mario Barrios, nga niresulta sa panagtabla.
“I’d love to have another fight, a rematch with Floyd Mayweather,” dugang ni Pacquiao. “So I hope that in the negotiations, we can understand each other and we can negotiate well.”
Si Mayweather, kinsa taudtaod na sab niretiro, wala pa nipagawas og mensahe kabahin niini. / ESL