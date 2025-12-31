Negosasyon sa Pacquiao-Romero nahugno

Nahugno ang negosasyon kabahin sa panagharong nila ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao ug World Boxing Association (WBA) welterweight champion American Rolly Romero sa sayong bahin sa 2026, taho sa The Ring.
Sa sayo pa, si Pacquiao, 47, nibutyag sa usa ka interbyu nga hapit na ma-finalize ang negosasyon sa iyang pag-challenge ni Romero karong Enero 2026.
Unya nigawas ang taho nga posibleng sa Marso na kini mapahigayon.
Apan ning bag-ohay lang, usa ka kasaligang tinubdan sa The Ring ang niingon nga dili mahinayon ang away.
Kining maong kalambuan nag-abli og gamay nga pultahan sa posibleng panagharong og balik nila ni Pacquiao ug American Floyd Mayweather Jr.
Sa premirong away niadtong 2015, gilupig ni Mayweather si Pacquiao pinaagi sa unanimous decision. / ESL