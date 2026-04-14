Negosasyon sa US ug Iran,gilauman karong semanaha

Mahimong mobalik sa Islamabad, Pakistan ang mga negotiating team sa U.S. ug Iran sa ulahing bahin niining semanaha alang sa dugang nga mga panagsulti, sumala sa taho sa Reuters nga nagkutlo sa pipila ka mga tinubdan niadtong Martes, human natapos sa duha ka habig ang ilang labing bag-ong round nga walay nakab-ot nga kauswagan.
Gipahibalo sa mga opisyal sa U.S. ngadto sa Associated Press nga ang Islamabad ug Geneva gitan-aw isip mga posibleng dapit alang sa bag-ong round sa negosasyon tali sa U.S. ug Iran.
Apan sumala sa usa ka tinubdan gikan sa Iranian embassy sa Islamabad, Pakistan, ang umaabot nga mga hugna sa peace talks tali sa Estados Unidos ug Iran aron tapuson ang giyera mahimong mahitabo bisan kanus-a ug bisan asa, apan wala pa’y opisyal sa pagkakaron.
Si Hadi Golriz, ang pangulo sa press section sa embahada, nipahibalo sa Xinhua nga ang pipila ka mga taho sa media bahin sa sunod nga hugna sa mga panagsulti "walay basehanan."
Nagpadayon ang mga panaglalis bahin sa nuclear program sa Iran, diin gipugos sa Washington ang Tehran nga ihunong ang pag-enrich sa uranium ug itugyan ang ilang stockpile sa highly enriched uranium, samtang ang Iran nagtinguha sab nga mabawi ang ilang mga frozen funds ug makakuha og mas lapad nga sanctions relief.
Sa laing bahin, ang Estados Unidos nagpahamtang og naval blockade sa mga pantalan sa Iran, ug nagpasidaan si U.S. President Donald Trump nga "papason" sa puwersa sa U.S. ang bisan unsang barko sa Iran nga mosingabot sa blockade sa Strait of Hormuz. / Xinhua