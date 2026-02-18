Negosyante, bodyguard nasikop sa buy-bust

Nadakpan ang usa ka negosyante nga napriso na kaniadto tungod sa ilegal nga drugas, uban sa iyang bodyguard, human nakuhaan og kapin sa P8.8 milyones nga kantidad sa shabu niadtong Martes, Pebrero 17, 2026.
Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit (PDEU) sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) alas 11:58 sa buntag sa Purok 6, Barangay Libaong, Lungsod sa Panglao.
Giila ang mga dinakpan nga pulos nalakip sa listahan sa High Value Individuals (HVI) nga sila si alyas Levis, 48, residente sa Brgy. Libaong, Panglao ug alyas Jun, 41, ang bodyguard ug taga Basak Taloto, Siyudad sa Tagbilaran.
Nakuha gikan sa mga suspek ang dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang og 1,296.4 gramos.
Kini adunay Standard Drug Price nga moabot sa P8,815,520.
Gawas sa drugas, nakuha sab sa kapulisan ang ang usa ka unit sa Toyota Vios kolor green, plate number GBA 9555, usa ka kalibre .9mm nga pistola nga adunay mga bala gikan sa bodyguard ug cellular phone nga gigamit sa ilang transaction.
Base sa imbestigasyon, si Levis nadakpan na niadtong 2016 apan nakagawas sa prisohan niadtong 2019.
Sukad niadto, nibalik kini sa pagpamaligya og shabu sa Panglao, Dauis, ug Tagbilaran.
Ang iyang bodyguard nga si Jun nadakpan sab niadtong 2025 tungod gihapon sa drugas.
Gibutyag sa intelligence report nga ang tinubdan sa ilang suplay sa shabu gikan sa usa ka priso sa Abuyog Penal Farm sa Leyte.
Ang malampusong operasyon gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Joemar Pomarejos, hepe sa Provincial Intelligence Unit (PIU), ubos sa pagdumala ni Police Colonel Patricio Degay Jr., ang Provincial Director sa Bohol PNP.
Ang mga suspek mag-atubang og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) ug Republic Act 10591 (Illegal Possession of Firearms). / AYB