Negosyante gipusil sa riding in tandem, nasamdan sa liog

Naangol ang usa ka negosyante human pusila sa riding in tandem pasado alas 8 sa gabii, Dominggo, Oktubre 19, 2025 sa bag-ong merkado sa Barangay Poblacion Ward 1, lungsod sa Minglanilla.
Ang biktima giila nga si Jerwin Lauron Bacaro, 38, taga Sityo Tabay, Barangay Tunghaan lungsod sa Minglanilla.
Gidala siya sa Minglanilla District Hospital apan gibalhin sa Vicente Sotto Memorial Medical Center human naka-angkon og samad pinusilan sa walang bahin sa liog nga milapos sa tuong tampihak.
Hinuon, anaa na siya sa luwas nga kahimtang.
Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga sa wala pa mahitabo ang pagpamusil duha ka mga lalaki nga sakay og motor ang nasigpatan sa mga saksi nga nag-istambay duol sa tindahan og litson manok sa biktima sa merkado.
Sa dihang naabot ang biktima, naglingkod-lingkod kini sa gawas sa tindahan apan giduol sa mga suspetsado ug usa kanila ang minaog sa motor ug dayon pusil kaniya.
Dali nga misibat ang mga suspek paingon sa direksyon sa Talisay City, samtang ang biktima gidali pagdala sa tambalanan.
Apan giingon’g nakasugat og duha ka disgrasya sa kadalanan ang mga suspetsado pag-abot sa national highway sa Barangay Li-nao-Lipata.
Ang una nakabangga sila og sakyanan apan wa sila mohunong unya pag-abot sa unahan naka hit and run na usab sila og usa ka pedestrian.
Ang mga suspetsado mipasutoy sa pagpadagan paingon sa Maghaway, bukirang barangay sa Talisay.
Padayon ang gihimong manhunt operation sa Minglanilla Police Station sa duha ka suspetsado samtang usa ka basiyo sa bala sa kalibre 45 ang nakuha sa mga imbestigador sa crime scene nga gitakdang ipaubos sa ballistic examination sa PNP Forensic Unit 7.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, ang hepe sa Minglanilla Municipal Police Station, nga naa na sa luwas nga kahimtang ang biktima.
MOTIBO?
Sa pagkutlo ning balita, dili pa makatumbok si Macatangay kun unsay motibo sa krimen ug ilang gipaabot nga hingpit nga maayo ang biktima aron makuhaan nila og pamahayag.
Nakig-alayon na karon ang Minglanilla Police Station sa ilang counterpart sa Talisay alang sa pag-ila sa mga suspetsado.
“Gabii pa lang when it happened nag flash alarm nata, nag coordinate nata with the kasikbit police stations through our TOC and everyone is on look already sa atoang gipangita nga personalities and vehicle base sa descriptions nga nakuha nato,” matod ni Macatangay.
Miawhag usab siya sa mga saksi sa insidente nga makig-alayon sa ilang buhatan aron mohatag og pamahayag ug aron mailhan ang mga suspetsado. / AYB