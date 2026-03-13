Negosyante nga nalambigit sa ‘Rentangay,’ sikop sa HPG 7

Usa ka 46-anyos nga negosyante ang nadakpan sa mga sakop sa Regional Highway Patrol Unit (RHPU) 7 niadtong Biyernes sa buntag, Marso 13, 2026, sa Banawa, Barangay Guadalupe, Cebu City tungod sa kasong paglapas sa Anti-Carnapping Law.
Giila ang dinakpan nga si Brian Anthony Diago Savellon, residente sa Visitacion St., Osmeña Boulevard.
Sikop si Savellon pinasikad sa warrant of arrest nga giluwatan ni Judge James Stewart Himalaloan sa RTC Branch 7 sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Enero 19, 2026. Ang korte nagtugot og piyansa nga mobalor og P300,000.
Sumala ni Police Major Silvestre Cenia Jr., maoy nangulo sa operasyon, ang modus ni Savellon mao ang gitawag nga “rentangay.”
Gipasabot ni Cenia nga abangan sa suspek ang usa ka sakyanan ug kon makuha na ang pagsalig sa tag-iya, iyang pekeon ang mga dokumento aron ipangalan kaniya ug ibaligya sa uban o himuong collateral sa utang.
“Ang modus ani rentangay. Ameguhon niya ang iyang rentahan hangtod mosalig na niya kay sige man siya og bayad. Inig makuha na ang loob, iyaha nang mabuhatan og fake nga papel aron mabaligya sa lain,” matod ni Cenia.
Usa sa mga giingong biktima ni Savellon mao ang usa ka retiradong Police General.
Giabangan sa suspek ang Toyota Grandia sa maong heneral apan wala na kini iuli.
Nasayran nga gibaligya kini ngadto sa usa ka politiko sa Leyte sa kantidad nga P400,000.
Niadtong miaging tuig, usa sab ka negosyanteng Intsik gikan sa Rehiyon 8 ang nipasaka og kaso batok kaniya human sab mabiktima sa suspek.
Atol sa pagkasikop ni Savellon, duha ka sakyanan ang gi-hold sa HPG 7, usa ka Toyota Avanza nga gipanag-iya sa usa ka Koreano ug usa ka Toyota Innova nga gitakda na unta niyang ibaligya gamit ang peke nga mga papel apan napugngan sa mga awtoridad.
Nagtuo ang HPG 7 nga daghan pa ang nabiktima sa maong suspek nga wala pa moreklamo.
Tungod niini, giawhag ni Major Cenia ang publiko sa pagbisita sa ilang buhatan kon duna silay susamang kasinatian ubos ni Savellon. / AYB