Negosyante nga ‘wanted’ sa Davao, dakpan sa Cebu

Negosyante nga dunay pending warrant of arrest sa duha ka count sa kalapasan sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and their Children (VAWC) sa Davao ang nadakpan sa Mabolo Police Station alas 9:55 sa gabii, Lunes, Oktubre 13, 2025, sa usa ka gas station nga nahimutang sa Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo.
Ang akusado giila nga si alyas Jess, 39, kasamtangan nga nagpuyo sa usa ka condominium sa General Maxilom Avenue, Barangay Cogon Ramos.
Ang kapulisan nakadawat og report gikan sa ilang counterpart sa Davao nga ang dugay na nila nga gipangita nga negosyante, nasigpatan dinhi sa Sugbo.
Nagpadala dayon sila og warrant of arrest nga giluwatan ni Honorable Judge Lope Calio, ang Presiding Judge sa RTC 11th Judicial Region Branch 33 sa Siyudad sa Davao, penitsahan niadtong Septiyembre 27, 2019, sa duha ka kaso sa VAWC nga walay gitugot nga piyansa ang korte alang sa temporaryong kagawasan niini.
Si Jess gitakdang ibiyahe paingon sa Siyudad sa Davao aron atubangon ang mga kaso nga gipasaka batok kaniya. / GPL