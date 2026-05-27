Negosyante nga wanted sa kaso’ng carnapping, sikop

Negosyante giposasan pinasikad sa warrant of arrest sa kasong carnapping niadtong alas 12:58 sa udto Martes, Mayo 26, 2026, sa panimalay niini sa usa ka subdibisyon sa Barangay Casili, Lungsod sa Consolacion.
Ang maong suspek giila nga si Jesus Ricardo Villaflor, alyas Jerick Yeo Lu, 40, nagpuyo sa nahisgutang lugar apan lumad nga taga Davao City.
Nasayran nga duha ka SUV ang giabangan ni Villaflor apan wa na niya i-uli ug gikataho nga iyang gibaligya ang maong mga sakyanan.
Ang mga operatiba sa Criminal Investigation Detection Group (CIDG), Cebu Field Unit (CFU), maoy nirumbo ni Villaflor nga kabahin sa pagpatuman sa “Oplan Pagtugis” batok sa mga wanted criminals.
Si Villaflor, nahimutang sa Top 6 Most Wanted Person (MWP) sa Central Visayas sa kasong carnapping.
Si Hon. Judge Claire Eufracia Pagayanan sa Regional Trial Court (RTC) 7 Branch 15 maoy nag-isyu sa warrant of arrest niadtong Mayo 25, 2026, batok sa subject nga nag-atubang og duha ka kasong carnapping.
Ang dinakpan gitugotan nga makapiyansa og P300,000 sa matag kaso.
Sa laing bahin, si Villaflor nadakpan na sa kapulisan sa Sugbo human gireklamo sa iyang asawa tungod sa pagpangulata.
Ang maong dinakpan gitanggong sa detention cell sa CIDG 7 Regional Office. / GPL