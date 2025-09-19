Negosyante sa Sugbo mihagit sa gov't. sa paghatag og dugang panarbaho

Gihagit sa mga negosyante sa Sugbo ang national economic managers pagmugna og daghang trabaho aron mabatyagan ang kalambuan.
Atol sa usa ka economic forum sa Cebu, ang mga negosyante nikuwestiyon kon ngano nga ang lig-on nga GDP growth sa nasod, lakip ang 7.3% nga paglambo sa Central Visayas, wala pa kaayo mabati sa katawhan.
Si Virgilio “Nonoy” Espeleta, kanhi presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry (CCCI), niingon nga samtang kusog ang pagsaka sa ekonomiya, daghang tawo ang naglisod gihapon pagpangita og trabaho.
Nanawagan siya alang sa dugang nga pagsalig sa mga investors ug mas daghang proyekto nga gipundohan sa nasudnong budget alang sa rehiyon.
Gipasabot sab niya ang problema sa kalidad sa edukasyon ug kahanas sa trabaho sa populasyon.
Ang mga opisyal sa gobiyerno, sama nila ni Finance Usec. Domini Velasquez ug BSP Deputy Governor Zino Abenoja, nipresentar sa ilang mga estratehiya, lakip ang pagpalambo sa koleksyon sa buhis, digitalization sa panalapi, ug pagbalhin sa economic model gikan sa consumption-led ngadto sa investment-driven.
Gipunting sa mga economic managers nga ang Visayas, uban sa 14% nga kontribusyon sa nasudnong GDP, adunay lig-ong mga sektor sama sa IT-BPM, logistics, ug turismo.
Giangkon ni Finance Secretary Ralph Recto ang pada-yon nga paglambo apan naa gihapon ang mga hagit.
Nipasalig siya nga makig-uban sa mga lokal nga grupo aron masulbad kini. / EHP