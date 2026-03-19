Negosyante’g isda ‘nag-sideline’ og drugas nasikop sa PNP DEG

Nadakpan sa mga operatiba sa Philippine National Police Drug Enforcement Group ((PNP DEG) Special Operation Unit 7 ang usa ka giilang High Value Target (HVT) nga nagpaila nga negosyante og isda sa gilusad nga buy-bust niadtong Miyerkules sa gabii, Marso 18, 2026.
Ang operasyon nahitabo alas 6:35 sa gabii sa Sityo Cabangcalan 1, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila sa alyas nga “Alfie,” 37, ug residente sa maong dapit.
Nakuha gikan sa suspek ang mga dagkong pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 100 gramos.
Sumala sa kapulisan, ang maong drugas adunay Standard Drug Price (SDP) nga mobalor og P680,000.
Ang mga ebidensya giduso na ngadto sa PNP Regional Forensic Unit 7 sa Sudlon, Barangay Lahug, alang sa chemical analysis.
Gibutyag sa usa sa mga operatiba sa PDEG nga dili kini ang unang higayon nga nadakpan si Alfie.
Nasikop na kini kaniadto sa Isla sa Camotes apan nakagawas human sa pipila ka tuig nga pagkabilanggo.
Giingong makabaligya ang suspek og hangtod sa usa ka kilo nga shabu matag buwan, depende sa suplay nga moabot sa iyang balay.
Duna kini mga bata-bata nga maoy mo-dispose sa ilegal nga drugas sa mga kasikbit nga barangay sa Bulacao.
Hugot nga gihimakak sa kapulisan ang pangangkon sa suspek nga negosyante siya og isda.
Matod sa mga operatiba, anaa ra siya kanunay sa sulod sa balay ug panagsa ra mogawas.
Nasayran nga taudtaod na nga gi-target si Alfie sa nagkadaiyang unit sa kapulisan, apan tungod sa iyang kaidlas, naglisod sila sa pagdakop kaniya.
Giandam na ang mga kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. / AYB