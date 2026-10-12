Negosyo sa Sugbo, posibleng obligahon sa pagkolekta sa mga plastik nga botelya

Posibleng obligahon ang mga negosyo sa Dakbayan sa Sugbo sa pagbutang og mga basurahan nga gitagana alang sa gigamit na nga plastik nga mga botelya.
Kini samtang gikonsiderar sa City Council ang usa ka proposed ordinance nga nagtumong sa pagpakunhod sa basura ug pagpugong sa mga materyales nga mahimong ma-recycle nga magpasad sa kadalanan ug mga agianan sa tubig.
Nipadayag og suporta ang Department of Trade and Industry sa Central Visayas (DTI) 7 sa maong lakang, apan nirekomendar og 180 ka adlaw nga lugway ug paghimo og awareness sa publiko sa dili pa ipahamtang ang mga silot administratibo.
Tumong niini nga hatagan og igong panahon ang mga negosyo aron masabtan ug matuman ang mga gikinahanglang lakang.
Sa position paper nga gipetsahan niadtong Oktubre 6, 2026, niingon si DTI 7 Acting Director Esperanza T. L. Melgar nga ang tumong sa maong sugyot alang sa kalikupan kinahanglang ipadayon nga dili makadugang sa wala damhang palas-anon sa mga micro, small and medium enterprises (MSMEs) , ingon man sa mga konsumidor.
Ang sugyot nagtumong sa pagtukod og mga dapit nga tigomanan sa plastik nga mga botelya ug pakete, lakip ang pagpatuman sa deposit-return scheme aron mapalig-on ang pagkolekta ug pag-recycle sa mga basura.
Kini taliwala sa padayong mga hagit sa pagdumala sa solid waste sa Cebu City.
Gitataw sab sa DTI 7 ang panginahanglan sa klaro ug transparent nga pagpresyo kon ipatuman ang refundable deposit o deposito nga mahimong mabawi sa mga konsumidor sa ilang pagbalik sa mga sudlanan sa ilimnon.
Ubos sa gisugyot nga pamaagi, dugangan og P2 ang presyo sa matag botelyang hinimo sa polyethylene terephthalate (PET) ug bildo, samtang P1 ang idugang sa matag aluminum can nga paliton sa mga konsumidor.
Nirekomendar ang ahensiya nga klarong ilahi sa mga opisyal nga resibo, price tag ug mga display sa estante ang batakang presyo sa produkto ug ang deposito nga mahimong ibalik sa konsumidor.
Kinahanglan sab nga magbutang ang mga tindahan og mga instruksyon sa lugar nga sayon makita, nga nagpatin-aw kon unsaon pagbalik sa mga sudlanan ug pagkuha sa refund o pag-uli sa gibayad nga deposito.
Gipasidan-an sa DTI 7 nga ang dili klarong pagpresyo mahimong hinungdan sa kalibog sa mga konsumidor ug maghatag og higayon sa pipila ka negosyante nga magpatuman og dili awtorisadong pagsaka sa presyo pinaagi sa pagtago niini isip bayad sa deposito.
Sa laing position paper nga gisumiter ngadto sa City Council, gisugyot sa environmental advocate nga si Adrian Lee ang usa ka ordinansa nga gitawag og Cebu City PET Bottle Recovery, Circular Economy and Waterway Protection Ordinance.
Ubos sa maong sugyot, obligahon ang mga establisemento ug mga namaligya og mga produkto nga anaa sa PET nga botelya sa pagbutang og gitakdang mga sudlanan sa pagkolekta sulod o diha-diha sa gawas sa ilang mga establisemento.
Si Lee, founder sa 12 Baskets Movement ug miyembro sa Cebu Citizens Initiative, niingon nga dili angay kutob lamang sa pagbutang og mga basurahan ang maong lakang.
Hinuon, kinahanglan nga adunay sistema nga makaseguro nga ang mga botelyang nakolekta madala ngadto sa mga lehitimong pasilidad alang sa pag-recycle ug pagbawi sa magamit pang materyales.
Lakip sa mga sakop sa iyang sugyot ang mga supermarket, grocery, convenience store, restawran, hotel, eskuylahan, pampublikong merkado, sari-sari store, mga puwesto sa pagkaon ug uban pang pormal ug dili pormal nga mga namaligya og produkto nga anaa sa PET nga botelya. / CAV