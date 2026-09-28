Negros, Bohol gipanawaga’ng tun-an pagbalik ang coal ban

Ang Cebu Energy Rights Advocates (Cera) nanawagan sa mga lokal nga lider sa Negros ug Bohol nga tun-an pagbalik ang ilang provincial bans labot sa coal-fired power plants, tungod sa pasidaan nga ang pagsalig sa imported nga baseload electricity nagbutang sa kritikal nga kahimtang sa Visayas grid.
Gipasiugda sa Cera nga samtang gipasigarbo sa Negros ug Bohol ang ilang mga probisyon isip mga “green” o environment friendly apan naghatag og kahinay sa baseload power reserve sa Cebu, Panay ug Leyte.
“Demand for power is shared by one Visayas grid; therefore, the responsibility for the burden of baseload supply must also be shared,” matod ni Cera convenor Nathaniel Chua.
Sa milabay nga mga tuig, ang mga provincial board sa Negros Occidental niadtong 2019, Negros Oriental niadtong 2018, ug Bohol niadtong 2018 nagpasar og mga ordinansa nga nagdili sa pagtukod og coal-fired ug diesel power plants sulod sa ilang tagsa-tagsa ka hurisdiksiyon.
Matod sa Cera, ang maong mga lokal nga balaod wala magtagad sa aktuwal nga kahimtang ug pisikal nga limitasyon sa grid.
Base sa rekord, ang Negros adunay kinatibuk-ang installed capacity nga kapin 950 megawatts (MW). Apan kadaghanan niini naggikan sa intermittent solar energy ug dili kasaligan sa mga oras sa peak demand, ilabina sa gabii.
Mga 240 MW lamang sa baseload capacity ang kasamtangang makuha gikan sa mga geothermal plant sa Palinpinon, samtang moabot sa mga 450 MW ang peak demand sa Negros.
Tungod niini, ang Negros mahimong net importer sa kuryente matag gabii, sumala sa Cera. Mas delikado sab, matod sa grupo, ang kahimtang sa Bohol.
Ang peak demand sa probinsiya nilapas na sa 100 MW, apan ang dependable capacity nga anaa mismo sulod sa isla anaa lamang sa mga 26 hangtod 30 MW.
Ang kakulang sa suplay sa Negros Island ug Bohol gitago pinaagi sa baseload power nga gi-import gikan sa mga coal-fired power plant sa Panay ug Cebu, ingon man gikan sa mga geothermal field sa Leyte.
Apan, sumala sa Cera, ang Cebu ug Panay mismo nag-atubang na sab og kritikal nga kakulang sa ilang baseload supply tungod sa paspas nga pagtubo sa ilang mga ekonomiya ug nagkadakong panginahanglan sa kuryente. / PR