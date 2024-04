Negros Is. Region Act pirmahan ni Marcos

Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. niingon nga iyang pirmahan ang Negros Island Region (NIR) Act, nga magtugot sa paghiusa sa Negros Occidental, Negros Oriental, ug Siquijor ngadto sa usa ka administratibong rehiyon.

Sa pakighinabi sa mga tigbalita sa Bacolod City, si Marcos niingon nga ang gisugyot nga lakang nakita nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno sa rehiyon sa mga tawo.

“Yeah, I think I will sign it,” matod ni Marcos.

“I think, it (NIR) makes sense because it’s very difficult for Oriental to be, and be serviced in a regional center. So, kailangan talagang maayos ‘yan. Matagal nang problema ‘yan. Until we can consolidate, I can put it all together properly, and right now hindi pa ganun,” dugang niya.

Ang NIR Act magbahin sa mga opisina sa rehiyon tali sa Negros Occidental ug Negros Oriental, nga magtugot sa pagmugna og bag-ong mga lugar sa paglambo, nga gilauman nga makatampo sa kasayon sa pagnegosyo sa rehiyon pinaagi sa paghatag og gahom sa mga residente ug pagsilsil sa pagsalig sa mga mamumuhonan sa kapasidad niini aron mapadali ang hapsay nga mga transaksyon sa gobyerno.

Niadtong Marso, giaprobahan sa Senado ang lakang sa ikatulo ug katapusang pagbasa niini. /