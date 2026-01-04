Negros Island adunay 138 fireworks-related injuries

Gikataho sa Department of Health sa Negros Island Region (DOH-NIR) nga adunay kinatibuk-ang 138 ka mga kaso sa fireworks-related injuries sa tibuok rehiyon sa Negros Island hangtod niadtong Enero 3, 2026.
Base sa rekord sa DOH-NIR, ang Negros Occidental ang nag-una sa listahan, nga adunay 103 ka mga kaso, gisundan sa Negros Oriental, nga adunay 28 ka mga kaso.
Ang Dakbayan sa Bacolod nakatala og unom ka mga kaso samtang usa usab ang natala sa Siquijor.
Sa sayo pa, gipadayag sa DOH-NIR nga adunay 72 ka mga indibidwal ang nakaangkon og mga samad tungod sa pagbuto o paso nga wala kinahanglana ang pagputol sa usa ka parte sa lawas (amputation), ingon man ang 11 ka mga kaso sa samad sa mata.
Nakatala usab ang DOH og tulo ka mga biktima nga nakaangkon og grabe nga samad o paso nga niresulta sa pagputol sa parte sa lawas.
Samtang, ang rekord sa Negros Occidental Police Provincial Office (Nocppo) nagpakita nga usa ka 14-anyos nga batang lalaki ang naangol human nagdagkot og pabuto sa Purok 4, Barangay Sara-et, Himamaylan City, Negros Occidental niadtong Enero 2, 2026.
Sa gihimong imbestigasyon, nasayran nga ang biktima, kinsa residente sa maong dapit, nagdagkot og pabuto apan wala niya namatikdi nga adunay pulbora sa pabuto ang iyang kamot.
Nisilaob ang maong pulbora hinungdan sa pagkapaso sa iyang tuo nga kamot. Ang biktima daling gidala sa Binalbagan Infirmary aron matambalan. / MAP