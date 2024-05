Negusyante nga no. 1 most wanted nasikop

Usa ka babaye’ng negusyante nga taga Quezon City nga No. 1 most wanted person sa Central Visayas malampuson nga nadakpan sa Cebu City Police Office sa North Reclamation Area, Barangay Carreta sa syudad sa Sugbo sa Biyernes sa buntag, Mayo 17, 2024.

Ang mga sakop sa City Investigation and Detective Management Unit sa CCPO armado og warrant of arrest nga giluwatan ni Branch 7 Presiding Judge Marlon Jay Guillena Moneva sa Regional Trial Court (RTC 7) sa dakbayan sa Sugbo dihang nisikop kang alyas Anna sa kaso’ng Terrorism Financing Prevention Suppression Act of 2012 pinitsahan niadtong Mayo 14, 2024 nga dunay girekomander nga piyansa nga P200,000.

Tungod niini, si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7 (PRTO 7), nidayeg sa police personnel sa dakbayan sa Sugbo nga maoy nakadakop.

“Our dedicated operatives continuously collaborate with other agencies from different regions to pursue justice against those wanted individuals based on orders of the Court. Let this be your stern warning,” matod ni Aberin.

Kasamtangan nga gi kustodiya sa custodial facility sa CCPO ang akusado ug gitakda kini nga i-turnover sa korte.

SHABU

Samtang moabot sa kapin sa duha ka kilo sa gituohang shabu ang nasakmit nga mokantidad og P16.6 milyunes sa PRO 7 atol sa duha ka adlaw nga operation sa kapulisan sa Central Visayas gikan sa Mayo 14-16, 2024.

Niini, sila nakasikop og 119 ka drug personalities nga naa sa tagsa-tagsa ka mga police office sa Central Visayas.

Sa kampanya batok sa ilegal nga sugal, sila nakalusad og 96 ka operasyon nga niresulta sa pagkasikop sa 125 ka mga sugarol, kadaghanan niini illegal numbers game ug kwarta nga moabot sa P20,562.

Nakaimbargo usab sila og 22 ka armas sulod sa 22 ka operasyon diin 12 ka mga tawo nadakpan ug napasakaan og kaso sa korte.

Moabot usab sa 71 ka mga tawo ang nasikop nga dunay mga pending warrant of arrest, siyam niini nabutang sa listahan nga most wanted person. / AYB