Nelle gikuha ni Alapag sa NLEX

Nibuhat ang bag-ong head coach sa NLEX Road Warriors nga si Jimmy Alapag sa iyang unang lakang sa pagpalig-on sa maong franchise sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50.
Gikuha ni Alapag ang sophomore guard nga si Evan Nelle pinaagi sa usa ka trade nga modala kang Sidney Onwubere ngadto sa Phoenix Fuel Masters.
Ang 28-anyos nga guard mao ang second round pick sa Northport sa Season 49 draft, pero nabalhin siya sa Phoenix human nisulod ang Titan Ultra isip hulip sa Northport franchise.
Sa miaging Commissioner’s Cup nag-average si Nelle og 8.08 puntos, 1.5 rebounds, ug 4.5 assists.
Samtang, ang 32-anyos nga si Onwubere moduwa sa iyang ikapito nga team sukad sa iyang pagsulod sa liga tuig 2017. / RSC