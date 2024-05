Nery gi-TKO ni 'monster'

Mibangon gikan sa 1st round knockdown si Ja­panese Naoya “Monster” Inoue ug brutal niining gibawsan si Mexican Luis Nery sa iyang pagposte og 6th round TKO nga kadaugan niadtong Lunes sa gabii, Mayo 6, 2024, sa Tokyo Dome sa Japan.

Sa kadaugan, naprotektahan ni Inoue ang iyang lim­pyong rekord hasta ang iyang super bantamweight undisputed title.

Sa 1st round, nakugang ang 43,000 ka mga tumatan-aw human gitumba ni Nery pinaagi sa makusog niyang left cross si Inoue.

Nibangon si Inoue gikan sa pagkatumba ug niluhod kini samtang naghuwat sa ihap sa referee una nitindog pagbalik

Sa 2nd round, tataw nga naulian na si Inoue ug gibawsan niya pagtumba si Nery pinaagi sa counter left cross.

Sa 5th round, giusban pagtumba ni Inoue si Nery pinaagi sa laing left cross.

Sa hinapos nga bahin sa 6th round, gitumba na sab ni Ino­ue si Nery pinaagi sa sagunsong right upper cut ug piktos nga right straight. Ning higayuna, giundang na sa referee ang away.

Nagkanayon si Inoue, 31, nga dihang natumba siya sa 1st round, mas nahagit siya aron dag-on ang makasaysa­yanong away.

Si Inoue misaka sa 27-0, 24KOs nga rekord samtang si Nery, 29, natagak sa 35-2, 29KOs nga baraha. / ESL