Nery gipakamang ni Casamero sa Japan

Ang kusog nga kumo ni three-division world champion John Riel "Quadro Alas" Casimero mao ang gisud-an ni Mexican warrior Luis Nery sa ilang engkwentro niadtong Hunyo 6, 2026, didto sa Aichi Sky Expo sa Tokoname, Aichi, Japan.
Wa nakaantos si Nery sa nadawat nga kumo ug gipahunong na ang sinukmagay sa ikaupat nga round nga naghatag og technical knockout (TKO) win ni Casimero.
Sa unang round pa lang, gipatilaw na ni Casimero ang Mexicano og solidong left hook nga maoy nakapatumba sa uwahi. Wa pa makarekober si Nery, kaduha pa gyud siya gipahagsa ni Casimero sa samang round gamit gihapon ang iyang makabungog nga mga kumo.
Sa ikaduhang round, usa ka kumo ang nitugpa sa suwang ni Nery nga maoy nitumba niini. Nagpadayon ang dominasyon sa Pinoy fighter sa ikatulong round diin laing left hook na sab ang nipaduso ni Nery ngadto sa pisi sa ring.
Hingpit nga gitapos ni Casimero ang duwa sa ikaupat nga round pinaagi sa tuong kumo. Dinhi, nakadesisyon si referee Nobuto Ikehara nga undangon na ang away sulod sa 40 segundos sa maong round.
Tungod sa kadaugan, dako nga sipa ang gihimo ni Casimero diin iya dayon gihagit ang undisputed super bantamweight king nga si Naoya "The Monster" Inoue.
Nisaka ang record ni Casimero ngadto sa 36-5-1 uban ang 25 ka knockouts, samtang si Nery natagak sa 37-3 (28 KOs).
Sa laing bahin, nakatilaw sa labing una niyang pilde sa iyang karera ang batan-on nga si Kenneth Llover human kini mapukan pinaagi sa usa ka split decision batok sa wala pa'y pildi nga Amerikanong si Michael Angeletti sa ilang International Boxing Federation (IBF) bantamweight title fight sa samang event.
Sikit ug kulba ang maong kumbati, apan si Angeletti ang nakakuha sa pabor sa duha ka mga hurado. Si Japanese judge Saemi Okinawa niiskor og 115-112, ug si Aussie judge Carl Zappia nihatag og 116-111 alang kang Angeletti. Samtang lahi ang nakit-an ni Thai judge Cherdchai Srirat kinsa niiskor og 115-112 pabor kang Llover.
Ang 23-anyos nga si Llover natagak sa 17-1 record (12 KOs), samtang si Angeletti nagpabiling limpyo sa 15-0 (8 KOs). / EKA