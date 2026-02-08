Netizens nabalaka sa pagsige’g baha sa Basak

Human sa kusog nga ulan nga dala ni Bagyong Basyang, ang mga netizen nibalik sa pagpadayag sa ilang kabalaka tungod sa sige nga pagbaha sa usa ka bahin sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, bisan pa sa nagpadayong mga proyekto sa flood control ug inprastraktura sa maong dapit.
Usa ka video nga gi-post sa Facebook ni Tiffany Ann Real niadtong Biyernes, Pebrero 6, 2026, nagpakita sa mga bahin sa Barangay Basak nga nalunod sa baha, butang nga nakamugna og halapad nga diskusyon ug pagsaway sa online.
Sugod niadtong Dominggo, Pebrero 8, ang maong video nakakuha na og kapin sa 223,000 ka views, 1,600 ka reactions, 740 ka comments, ug 1,000 ka shares.
Ang maong dapit dugay na nga giila nga dali ra nga bahaon (flood-prone), ug ang maong footage nibalik sa pagpukaw sa pagduhaduha sa publiko mahitungod sa mga pangangkon nga nasulbad na ang problema sa baha.
Giangkon ni Lone District Representative Junard “Ahong” Chan nga ang proyekto nga retention pond nga gitumong aron mamenosan ang pagbaha sa dapit wala pa mahuman.
Ang maong proyekto, nga gilusad niadtong Disyembre 2025, anaa pa sa tungatungang bahin sa konstruksyon.
Sa comment section sa post ni Real, daghang mga netizen ang nikuwestiyon sa pagkaepektibo sa nagpadayong mga interbensyon, nga nag-ingon nga ang dapit mora’g nahisama gihapon sa baybayon o nahimutang duol kaayo sa dagat.
Ang uban nagyagayaga pinaagi sa pag-ingon nga ang pagbaha giisip lang nga "nasulbad" kon wala nay ulan.
Ang uban nipunterya sa mas lawom nga mga isyu sa implementasyon sa flood control, nga nagpasiugda sa kabalaka bahin sa husto nga pagplano, alokasyon sa budget, ug kon ang pundo sa publiko gigamit ba sa husto ug transparent nga paagi.
Sa usa ka pakighinabi pinaagi sa telepono sa SunStar Cebu, si Real niingon nga ang pagbaha nahitabo niadtong Biyernes sa hapon ug hinayhinay nga nihubas pagka-alas 7:00 sa gabii human gipang-deploy ang mga motor pump sa maong dapit aron suyopon ang tubig-baha. / DPC