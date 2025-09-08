'Never say die' itudlo ni Tenorio

Gamiton ni LA Tenorio ang iyang nakat-unan nga “never say die” nga kinaiya dihang nagduwa pa siya sa Brgy. Ginebra Gin Kings sa iyang bag-ong obligasyon isip coach sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots.
Giangkon ni Tenorio nga salikwaot kini paminawon gumikan kay nakatatak na sa Ginebra kining maong linya apan alang kaniya, mao gyud kini ang angayang buhaton sa tanang teams.
“It’s still a weird feeling. But one thing that I’ve learned with Ginebra is the 'NSD' spirit, so ibibigay ko rin yun sa team namin,” matod ni Tenorio nga napatik sa Spin.ph.
“It’s a weird situation, that mantra is for Ginebra, but in reality, ganun talaga eh, you should remain resilient all the time.”
Kabahin sa iyang bag-ong obligasyon, nagkanayon si Tenorio nga nabag-uhan pa gyud siya ug giisip kini niyang usa ka dakong hagit.
“‘Di pa rin sanay, pero masasanay rin yan paunti-unti,” matod ni Tenorio, kinsa usa sa dekalidad nga mga pointguard nga nakaduwa sa PBA.
“Paunti-unti, I’m getting used to it, getting there, pero there still are a lot of things to work on. I’m still the same LA when I was a player: competitive.”
Sa iyang 19 ka mga tuig nga pagduwa sa PBA ubos sa San Miguel franchise, Alaska Mlik ug Ginebra, si Tenorio nakahakot og walo ka mga titulo ug upat ka Finals MVP awards.
“Given this opportunity, I will not take this opportunity for granted. It’s a tough job to do, but I’m excited to do something special with this team,” dugang ni Tenorio.
“Kilala ko naman yung mga players ng Magnolia at kilala naman nila ako, and the good thing about Magnolia is they are willing to learn and they are very hard working.”
Taudtaod na sab nga wala nakalabni og kampyunato ang Magnolia franchise ug nanghinaot si Tenorio nga iyang maagak ang team pagbalik sa ibabaw sa iyang paggiya. / ESL