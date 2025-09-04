New Cebu Coliseum blessing Fajardo dili makatunga

Ganahan gyud unta nga motambong ang Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo sa blessing sa bag-ong gi-renovate nga New Cebu Coliseum apan tungod sa nahiunang kasabutan, dili makatunga ang gitawag og “The Kraken.”
Mao kini ang gibutyag ni Atty. Baldomero Estenzo, kinsa dugay na nga adviser sa produkto sa University of Cebu (UC) Webmasters.
Matod ni Estenzo nga gihangyo siya sa mismong tag-iya sa UC ug New Cebu Coliseum nga si Atty. Augusto W. Go nga imbitaron ang 8-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA) sa gikahinamang blessing sa New Cebu Coliseum karong Sabado sa buntag, Septiyembre 6, 2025, apan wala nitugot ang kahigayunan.
Gipasabot ni Estenzo nga ning adlawa, adunay mahinungdanong panaghugpong si Fajardo kang Ramon S. Ang, kinsa maoy Chairman ug CEO sa San Miguel Corporation (SMC).
“Dili kay meeting siya with RSA (Ramon S. Ang) that day. Ako siya gi-invite as Atty. (Go) requested, dili lang gyud siya ka-attend,” text message nga tubag ni Estenzo sa pangutana sa Superbalita Cebu kon makatambong ba si Fajardo sa blessing sa makasaysayong venue sa Dakbayan sa Sugbo.
Si Fajardo, kinsa lumad nga taga Lungsod sa Pinamungajan, Cebu, nagsugod sa iyang basketball career isip sakop sa UC Webmasters, usa sa miyembrong teams sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI).
Sa iyang pagduwa sa CESAFI gikan niadtong 2007 hangtod 2011, iyang naagak ang Webmasters sa duha ka mga kampiyunato niadtong 2010 ug 2011.
Napili sab si Fajardo isip CESAFI MVP sulod sa tulo ka sunodsunod nga katuigan gikan niadtong 2009 hangtod 2011.
Niadtong 2009, nagbahin sa MVP award si 6’10” Fajardo ug ang higante sab nga produkto sa University of the Visayas (UV) Green Lancers nga si 7-footer Greg Slaughter.
Nasulod si Fajardo sa PBA isip No. 1 overall pick sa Petron Blaze Boosters (kanhi San Miguel Beermen) niadtong 2012.
Ning higayuna, nagsugod na pagkulit og higanteng pangalan si Fajardo sa baskeball sa Pilipinas ug sa iyang kasamtangang edad nga 35, nalantawang magpadayon pa og kalig-on ang legasiya nga giugbok niini. / ESL