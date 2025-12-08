New Minganilla Govt. Center kapin na sa tuig nga nalangan ang pagtrabaho

Nadiskitaan sa Commission on Audit (COA) nga nalangan nag kapin sa tuig ang pagtukod sa New Minglanilla Government Center (NMGC) sa Lungsod sa Minglanilla.
Kini mao ang flagship project sa lungsod nga nagkantidad og P399.9 milyunes.
Ang pagtrabaho gipasuspenso niadtong Mayo 19, 2023, tungod sa wala pa masulbad nga problema sa yuta diin ang sentro gitukod sa Brgy. Poblacion Ward I.
Usa ka reklamante ang nihagit sa naunang expropriation sa munisipyo.
Ang korte nihatag og motion for reconsideration ug gilakip ang maong lote gikan sa orihinal nga pagpalit sa yuta.
Tungod niini, kinahanglan sa Local Government Unit (LGU) nga isubli ang proseso sa pagpalit sa yuta.
Ang proyekto nagsugod unta niadtong Enero 24, 2023, ug gitakda nga mahuman sulod sa 1,080 ka adlaw.
Sa pag-inspeksyon sa COA niadtong Pebrero 5, 2025, footings ug pre-cast beams pa lang ang nainstalar.
Kini usa ra ka gamay nga bahin, tungod kay ang contractor unta nakahuman na og 65 porsiyento sa trabaho base sa gikatakdang oras.
Ang munisipyo nakabayad na og P59.99 milyunes nga advance payment sa contractor niadtong Mayo 5, 2023.
Wala nay dugang bayad nga nahimo hangtod sa Disyembre 31, 2024.
Matod sa COA nga ang nagpadayon nga pagkalangan supak sa mga prinsipyo sa Presidential Decree 1445 (Section 2), nga nagmando sa gobiyerno sa pagdumala sa mga pundo nga episyente ug makadaginot.
Gipahinumdoman sab sa COA ang LGU bahin sa mga lagda sa pagkuha og serbisyo kon kanus-a mahimong suspendehon o tapuson ang usa ka kontrata tungod sa legal, pisikal, o ekonomikanhon nga mga babag. / EHP