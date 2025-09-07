Newsome magpabilin sa Meralco

Nakapirma na og contract extension sa Meralco Bolts ang beteranong scorer nga si Chris Newsome para magpabilin sa franchise nga iyang nadulaan sa tibuok siyam ka tuig niya sa Philippine Basketball Association (PBA).
Opisyal nga nipirma si Newsome og three-year contract extension nga nagpasabot nga posible na gyud siyang moretiro ubos sa franchise sa Meralco.
Sa miaging mga bulan, daghang espekulasyon ang mitungha mahitungod sa kaugmaon sa 35-anyos nga swingman, ilabi pa nga hapit na matapos ang iyang kontrata sa Season 49. Ang mas nakapainteres pa, eligible na siya isip unrestricted free agent ug makapili unta siya og bisan unsang team nga iyang gustohan.
Apan gipakita ni Newsome ang iyang tibuok suporta ug loyalty anaa gihapon sa Bolts. / RSC