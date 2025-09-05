Superbalita Cebu

Newsome pabilin sa Meralco Bolts
Dili motugot ang Meralco Bolts nga mabalhin sa laing team ang ilang franchise player nga si Chris Newsome sa pagpadayon sa ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA).

Niini, gipapirma sa Bolts og bag-ong tulo ka tuig nga kontrata si Newsome kinsa ilang gikuha isip No. 4 overall pick niadtong 2014 draft.

Usa na unta ka unrestricted free agent si Newsome apan gipalabi niini nga magpabilin sa Bolts.

‘The future looks bright for me at least for another next few years,” asoy sa bag-ong naminyo nga si Newsome nga napatik sa Spin.ph. / ESL  

