NFA mipaumento sa presyo sa pagpalit sa bugas humay

Sa tinguha nga maduga­ngan ang buffer stocks sa nasod, ang National Food Authority (NFA) nagsugod na sa pagpalit og lugas sa humay, o humay sa mas taas nga presyo.

Sa usa ka pamahayag, ang NFA nagkanayon nga giaprubahan sa konseho ang presyo sa pagpalit sa presko o basa nga bugas humay sa range nga P17 ngadto sa P23 gikan sa kanhi price range nga P16 ngadto sa P19 matag kilo, samtang ang clean and dry nagkantidad og P23 ngadto sa P30 gikan sa P19 ngadto sa P23 kada kilo.

Namatikdan niini nga ang presko ug basa nga mga lugas, nga mapalit, kinahanglan adunay moisture range nga 22-29.9 porsyento, samtang ang limpyo ug uga kinahanglan labing menos 90 porsyento nga puro ug adunay kaumog nga dili molapas sa 14 porsyento.

“This new pricing scheme will mark a new era for NFA palay buying,” matod ni NFA acting administrator Larry Lacson.

Matod niya nga sa bag-ong limitasyon sa presyo, ang NFA gilauman nga makadugang sa gidaghanon sa buffer stock sa humay ngadto sa siyam ka adlaw gikan sa kasamtangang usa ka adlaw nga gidaghanon niini.

Matod pa ni Lacson nga gikonsiderar sa konseho sa NFA ang presyo sa suporta nga gihatag sa pipila ka mga local government units aron matabangan ang mga mag-uuma nga molambo ang ilang kita pinaagi sa pagkahimo’ng alternatibo sa mga pribadong negosyante.

Matod niya nga tungod usab kini sa taas nga presyo sa farm gate aron masiguro ang suplay.

Ubos sa Rice Tariffication Law, ang NFA wala na tugoti sa pag-apil sa rice trading tu­ngod kay ang function niini limitado sa buffer stocking aron masiguro ang suplay sa bugas kon adunay mga katalagman ug kalamidad.

Ang ahensya gikinahanglan usab nga magmintinar sa stock nga mokabat sa 300,000 ka tonelada nga bugas, nga igo na sa siyam ka adlaw.

Ang national manager sa Federation of Free Farmers Cooperatives, Raul Montemayor, niingon nga ulahi na ang lakang sa NFA./ TPM / SunStar Philippines