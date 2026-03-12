Nganong sa 4th qtr. na miduwa si Mikey?

Gikasurpresa kon nganong sa 4th quarter na niduwa si Fil-Am Mikey Williams sa bag-o niyang team nga Converge FiberXers batok sa Macau Black Knights sa pagsugod sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commssioner’s Cup niadtong Miyerkules sa gabii, Marso 11, 2026, sa Ninoy Aquino Stadium.
Daghan ang nahibulong kon nganong dugay niduwa si Williams nga unta pang-starting unit man ang iyang abilidad.
Gipasabot sa usa ka kasaligang tinubdan sa Spin.ph, nakuha lang ni Williams ang iyang FIBA letter of clearance (LOC) sa wala pa 4th quarter sa duwa diin ningdaog ang FiberXers, 102-94. / ESL