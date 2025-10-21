Superbalita Cebu

Nganong wa’y Pinoy pool players sa SEAG?

Nganong wa’y Pinoy pool players sa SEAG?
Bustamante
Published on

Nganong dili makapakita og aksyon ang nag-unang mga bilyarista sa Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games (Seag)?

Si Francisco “Django” Bustamante, kinsa maoy Team Asia captain sa bag-uhay lang nahuman nga Reyes Cup, nipasabot nga kini gumikan sa restriksyon nga gipatuman sa host Thailand.

“Kasi ang host ang Thailand. Ang Thailand ang laro nila puro snooker. Inalis nila yung pool. Wala silang panalo sa pool. Kaya yung pupunta lang roon yung mga snooker player natin,” pasabot ni Bustamante nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph