Nganong wa’y Pinoy pool players sa SEAG?

Nganong dili makapakita og aksyon ang nag-unang mga bilyarista sa Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games (Seag)?
Si Francisco “Django” Bustamante, kinsa maoy Team Asia captain sa bag-uhay lang nahuman nga Reyes Cup, nipasabot nga kini gumikan sa restriksyon nga gipatuman sa host Thailand.
“Kasi ang host ang Thailand. Ang Thailand ang laro nila puro snooker. Inalis nila yung pool. Wala silang panalo sa pool. Kaya yung pupunta lang roon yung mga snooker player natin,” pasabot ni Bustamante nga napatik sa www.abs-cbnnews.com. / ESL