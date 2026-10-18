NHCP: Oslob sports center di mapadayon kon way permit

Gipahinumdoman pag-usab sa National Historical Commission of the Philippines (NHCP) nga dili mahimong ipadayon ang pagtukod sa gisugyot nga P200 milyon nga Oslob Sports and Cultural Center kung walay pagtugot gikan kanila. Gisalikway usab sa komisyon ang hangyo sa munisipalidad nga tangtangon ang status sa karaang munisipyo isip usa ka "Important Cultural Property" (ICP).
Sa usa ka sulat nga gipetsahan og Septiyembre 30, 2026, nga gitumong ngadto kang Oslob Mayor Ronald Guaren, gipahayag ni NHCP Chair Regalado Trota Jose Jr. nga nagpadayon pa ang pagrepaso sa komisyon bahin sa gisugyot nga sports and cultural center sulod sa Oslob Town Plaza.
Ang maong sulat, nga nakuha sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Oktubre 18, gikan kang Mark Arnold Langahid—usa ka residente sa Oslob ug miyembro sa grupong "Nagpakabanang Oslobanon"—migawas human nagpadayag og kabalaka si Langahid bahin sa mga gitaho nga kalihokan sa pagpalambo sulod sa plaza. Nahitabo kini bisan pa man sa naunang pasidaan sa NHCP nga dili angay magpadayon ang bisan unsang trabaho kung walay "heritage clearance."
Sa usa ka sulat ngadto kang Jose nga gipetsahan og Septiyembre 26, nag-ingon si Langahid nga gibabagan sa munisipalidad ang plaza gamit ang mga asul nga galvanized iron (GI) sheets ug nagpadayon ang mga kalihokan sulod sa maong lugar.
“However, despite this position, the Municipality is still proceeding with its plans,” matod ni Langahid.
Matod ni Langahid, wala mahibalo ang mga residente bahin sa mga bag-ong kalamboan tungod kay wala nagpagawas og opisyal nga pahayag ang munisipalidad mahitungod sa proyekto. / CDF