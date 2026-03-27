Niños milabni og gold sa Cviraa elementary basketball

Naangkon sa Cebu City Niños ang gold medal sa Central Visayas Regional Athletic Association (CVIRAA) elementary basketball human nila gibuntog ang Cebu Province, 79-68, sa finals sa Enan Chiong Activity Center sa City of Naga, Cebu, niadtong Marso 27, 2026.
Ning kalampusan, ang Niños ni coach Dennis Lee Pacquiao, mao ang morepresentar sa Region 7 in the Palarong Pambansa 2026 nga ipahigayon sa Prosperidad Sports Complex sa Agusan del Sur karong Mayo 24-31.
Kadaghanan sa mga magduduwa sa Niños gikan sa Cebu Institute of Technology-University (CIT-U), duha sa Mabolo Elementary School, ug usa sa Don Bosco.
Kanunay man tuod nga naglabaw ang Niños apan nakapanghulga ang Cebu Province dihang nakasikit sila, 64-66, sa nahabiling upat ka minutos.
Hinuon human niini, nainat ra pagbalik sa Niños ang ilang labaw dihang nakamugna sila og tulo ka sunodsunod nga steals.
Ang mga sakop sa Niños naglakip nila ni Feljun Abrenica, Kyrie Adlawan, Rod Johann Niño Abarquez, Kevin Blake Alba, Andrew Babao, Dwane Basergo, ug Krattouse Betanio.
Naa sab sa team sila si Drew Enriques, Phil Rowe Lagcai, Sonny Rossi, Deon Magracia, Prinz Oñate, Scott Nathan Delos Santos, Vince Kent Delos Santos, ug Aeon Viktor Villa Carlos. / JBM, ESL